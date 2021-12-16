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Giriş Tarihi: 16.12.2021 12:19 Son Güncelleme: 16.12.2021 12:33

Son dakika...Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Son dakika...Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Son dakika...Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, zorlu derbide deneyimli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Son dakika...Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde deneyimli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

16 haftası geride kalan Süper Lig'de, lider Trabzonspor'un gerisinde kalan Fenerbahçe ile Beşiktaş, 19 Aralık Pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Zorlu derbiyi Süper Lig'in en tecrübeli hakemlerinden biri olan Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 27, Beşiktaş'ın ise 24 puanda bulunuyor.

HAFTANIN PROGRAMI VE GÖREV ALACAK HAKEMLER ŞÖYLE;

YARIN:

20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

18 ARALIK CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

19 ARALIK PAZAR:

13.30 Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

16.00 Yukatel Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

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Son dakika...Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
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