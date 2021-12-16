Son dakika...Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Son dakika...Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde deneyimli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
16 haftası geride kalan Süper Lig'de, lider Trabzonspor'un gerisinde kalan Fenerbahçe ile Beşiktaş, 19 Aralık Pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
Zorlu derbiyi Süper Lig'in en tecrübeli hakemlerinden biri olan Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 27, Beşiktaş'ın ise 24 puanda bulunuyor.
HAFTANIN PROGRAMI VE GÖREV ALACAK HAKEMLER ŞÖYLE;
YARIN:
20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
18 ARALIK CUMARTESİ:
13.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
19 ARALIK PAZAR:
13.30 Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
16.00 Yukatel Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Fırat Aydınus