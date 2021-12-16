Son dakika...Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

16 haftası geride kalan Süper Lig'de, lider Trabzonspor'un gerisinde kalan Fenerbahçe ile Beşiktaş, 19 Aralık Pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Zorlu derbiyi Süper Lig'in en tecrübeli hakemlerinden biri olan Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 27, Beşiktaş'ın ise 24 puanda bulunuyor.

HAFTANIN PROGRAMI VE GÖREV ALACAK HAKEMLER ŞÖYLE;



YARIN:



20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu



18 ARALIK CUMARTESİ:



13.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan



16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu



16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Arda Kardeşler



19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek



19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük



19 ARALIK PAZAR:



13.30 Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler



16.00 Göztepe - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan



16.00 Yukatel Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Özdamar



19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Fırat Aydınus