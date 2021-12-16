Stefan Kuntz'dan Uluslar Ligi yorumu! "Yeni oyunculara şans verebiliriz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi kuralarını değerlendirdi. Kuradan genel anlamda memnun olduğunu ifade eden Alman teknik adam, "Litvanya ile A Millî Takım'ın tarihindeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir tane özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak. Almanya'da yaşadığım yer Lüksemburg'a yaklaşık 50 kilometre. Dolayısıyla benim için yakın bir deplasman olacak. Lüksemburg'un yalnızca millî takım düzeyinde değil, kulüpler düzeyinde de futbolda gelişme gösterdiğini söylemek mümkün" diye konuştu.