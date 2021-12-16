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Giriş Tarihi: 16.12.2021 22:15 Son Güncelleme: 16.12.2021 22:19

Stefan Kuntz'dan Uluslar Ligi yorumu! "Yeni oyunculara şans verebiliriz"

DHA
Stefan Kuntz’dan Uluslar Ligi yorumu! Yeni oyunculara şans verebiliriz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki kurayla ilgili, "Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız. Öncelikli hedef B Ligi'ne yükselmek" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi kuralarını değerlendirdi. Kuradan genel anlamda memnun olduğunu ifade eden Alman teknik adam, "Litvanya ile A Millî Takım'ın tarihindeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir tane özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak. Almanya'da yaşadığım yer Lüksemburg'a yaklaşık 50 kilometre. Dolayısıyla benim için yakın bir deplasman olacak. Lüksemburg'un yalnızca millî takım düzeyinde değil, kulüpler düzeyinde de futbolda gelişme gösterdiğini söylemek mümkün" diye konuştu.

"YENİ OYUNCULARA FORMA ŞANSI VEREBİLİRİZ"

Dışardan bakıldığı zaman Türkiye'nin grupta favori gözüktüğünü ifade eden Kuntz, "Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız. Öncelikli hedef B Ligi'ne yükselmek. Diğer amacımız da takım olarak gelişmek. Oyun disiplinini arttırmak ve yeni taktiksel dizilişler üzerinde çalışmak da bunların arasında. Yeni oyunculara forma şansı verebiliriz. Kafamızın bir tarafında Dünya Kupası finalleri, diğer yanda da EURO 2024 Elemeleri'ne hazırlanmak var" ifadelerini kullandı.

"GENÇ YA DA YAŞLI OYUNCU AYRIMI YAPMIYORUM"

Birbiriyle oynama alışkanlığı kazanan bir takım iskeleti oluşturmak istediklerini söyleyen Kuntz, "Ben, genç oyuncu ya da yaşlı oyuncu ayrımı yapmıyorum. Esas mesele kalitedir. Göreve geldiğimden beri ilk kez A Millî formayı giyen oyuncularımızın büyük bölümü 1998 ve sonrası doğumluydu. Birbirleriyle oynama alışkanlığı kazanmış futbolcuların bulunduğu bir takım iskeleti oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

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Stefan Kuntz'dan Uluslar Ligi yorumu! "Yeni oyunculara şans verebiliriz"
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