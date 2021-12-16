Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şükrü Köksal Ünlü kimdir? Galatasaray’dan istifa eden Şükrü Köksal Ünlü nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 19:39 Son Güncelleme: 16.12.2021 19:39

Şükrü Köksal Ünlü kimdir? Galatasaray’dan istifa eden Şükrü Köksal Ünlü nereli, kaç yaşında?

Şükrü Köksal Ünlü kimdir? Galatasaray’dan istifa eden Şükrü Köksal Ünlü nereli, kaç yaşında?

Galatasaray Spor Kulübü’nden gelen son dakika haberine göre genel sekreter görevinde bulunan Şükrü Köksal Ünlü’nün istifa ettiği açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Ünlü’ye ilişkin bilgiler merak edilerek “Şükrü Köksal Ünlü kimdir, nereli, kaç yaşında?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Şükrü Köksal Ünlü kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Galatasaray'dan yapılan son dakika açıklamasına göre genel sekreter Şükrü Köksal Ünlü istifa ederek görevinden ayrıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından "Şükrü Köksal Ünlü kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına cevap aramaya başladı.

ŞÜKRÜ KÖKSAL ÜNLÜ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Köksal Ünlü Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Filolojisi bölümünden mezun olmuştur. DD Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Lüks marka distribütörlük, işletme ve mağazacılık yönetiminde faaliyetler göstermektedir. İsviçre Ticaret Odası, Denetleme Kurulu ve Moda Deniz Kulübü Disiplin Kurulu üyelikleri bulunuyor.

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Şükrü Köksal Ünlü kimdir? Galatasaray’dan istifa eden Şükrü Köksal Ünlü nereli, kaç yaşında?
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