Şükrü Köksal Ünlü kimdir? Galatasaray’dan istifa eden Şükrü Köksal Ünlü nereli, kaç yaşında?

Galatasaray'dan yapılan son dakika açıklamasına göre genel sekreter Şükrü Köksal Ünlü istifa ederek görevinden ayrıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından "Şükrü Köksal Ünlü kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına cevap aramaya başladı.

ŞÜKRÜ KÖKSAL ÜNLÜ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Köksal Ünlü Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Filolojisi bölümünden mezun olmuştur. DD Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Lüks marka distribütörlük, işletme ve mağazacılık yönetiminde faaliyetler göstermektedir. İsviçre Ticaret Odası, Denetleme Kurulu ve Moda Deniz Kulübü Disiplin Kurulu üyelikleri bulunuyor.