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Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:28 Son Güncelleme: 16.12.2021 10:44

Uluslar Ligi'nde kura heyecanı! A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor...

Uluslar Ligi’nde kura heyecanı! A Milli Takım’ın rakipleri belli oluyor...

Uluslar Ligi'nde kura heyecanı... 55 takımın mücadele edeceği Uluslar Ligi’nin 2022-23 sezonunda C Ligi’nde yer alacak Türkiye, kura çekimine 1. torbadan katılacak

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bu akşam TSİ 20.00'de yapılacak. Avrupa çapında artan Kovid-19 vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmayacak. Türkiye, UEFA'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi'nde yer alacak.

Takımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katılacak. Ay-Yıldızlı ekip, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek. Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.

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Uluslar Ligi'nde kura heyecanı! A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor...
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