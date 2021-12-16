Uluslar Ligi’nde kura heyecanı! A Milli Takım’ın rakipleri belli oluyor...

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bu akşam TSİ 20.00'de yapılacak. Avrupa çapında artan Kovid-19 vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmayacak. Türkiye, UEFA'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi'nde yer alacak.

Takımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katılacak. Ay-Yıldızlı ekip, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek. Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.