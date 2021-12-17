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Giriş Tarihi: 17.12.2021 13:00

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

İHA
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

Uluslar Ligi'nde dün çekilen kuralar sonrası A Milli Takım'ın rakipleri de belli olmuştu. Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın oynayacağı maçların fikstürü de belli oldu. Milli Takım'ın rakipleri Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg olmuştu. Türkiye ilk maçını 4 Haziran'da oynayacak.

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrasında, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takım'ın müsabaka fikstürü açıklandı.

Dün akşam yapılan 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşen Türkiye'nin fikstürü belli oldu.

Haziran 2022'de dört, Eylül 2022'de ise iki karşılaşma oynayacak ay-yıldızlı ekibin maç tarihleri şu şekilde olacak:



4 Haziran 2022 Türkiye - Faroe Adaları
7 Haziran 2022 Litvanya - Türkiye
11 Haziran 2022 Lüksemburg - Türkiye
14 Haziran 2022 Türkiye - Litvanya
22 Eylül 2022 Türkiye - Lüksemburg
25 Eylül 2022 Faroe Adaları - Türkiye

Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.

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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
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