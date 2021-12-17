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Giriş Tarihi: 17.12.2021 13:47

Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae, Beşiktaş derbisini fırsat olarak görüyor

AA
Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae, Beşiktaş derbisini fırsat olarak görüyor

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Güney Kore'li oyuncu Kim Min-Jae, derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Kim, "Alacağımız galibiyetle devre arasına kadar kalan tüm maçlarımızı kazanmak için ivmeleneceğimize inanıyoruz. Biz hedefine odaklanmış, dışarıda ne konuşulursa konuşulsun kazandığımızda mutlu olan, kaybettiğimizde çok üzülen, sorumluluğunu bilen bir takımız" dedi.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü Beşiktaş'a karşı oynayacakları derbi maçı kendileri için fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen 25 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için sahaya çıkarız. Kendi aramızda sürekli maçı konuşuyoruz. Bu maçı bir fırsat olarak görüyoruz, alacağımız galibiyetle devre arasına kadar kalan tüm maçlarımızı kazanmak için ivmeleneceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Derbide konsantrasyonlarının zirvede olacağını vurgulayan Min-jae, ligde zirveyle aralarındaki puan farkına ilişkin şunları kaydetti:

"Sezonun daha yarısına bile gelmedik, önümüzde daha uzun bir yol var. Bizim yapmamız gereken odağımızı hiçbir şekilde kaybetmemek ve maçlarımızı kazanmak için elimizden geleni yapmak. Biz hedefine odaklanmış, dışarıda ne konuşulursa konuşulsun kazandığımızda mutlu olan, kaybettiğimizde çok üzülen, sorumluluğunu bilen bir takımız. Taraftarımız bizim en büyük gücümüz, bizden desteklerini asla esirgemesinler. Onlar inanıyorsa bize düşen onların bu inancına layık bir mücadele ortaya koymak."

Sarı-lacivertli taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Güney Koreli futbolcu, "Deplasman, iç saha fark etmeksizin taraftarlarımız kelimenin tam anlamıyla inanılmaz. Bana desteklerine karşı kendimi borçlu hissediyorum. Sezon boyu ortaya koyacağım performans ve takımıma galibiyetlerimizde sunacağım performansla bu borcu ödeyeceğim. Onlara minnettarım, hepsini çok seviyorum. İyi ki Fenerbahçe'deyim ve bu kulübü, takımımızı çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae, Beşiktaş derbisini fırsat olarak görüyor
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