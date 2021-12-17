Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae, Beşiktaş derbisini fırsat olarak görüyor

Derbide konsantrasyonlarının zirvede olacağını vurgulayan Min-jae, ligde zirveyle aralarındaki puan farkına ilişkin şunları kaydetti:

"Sezonun daha yarısına bile gelmedik, önümüzde daha uzun bir yol var. Bizim yapmamız gereken odağımızı hiçbir şekilde kaybetmemek ve maçlarımızı kazanmak için elimizden geleni yapmak. Biz hedefine odaklanmış, dışarıda ne konuşulursa konuşulsun kazandığımızda mutlu olan, kaybettiğimizde çok üzülen, sorumluluğunu bilen bir takımız. Taraftarımız bizim en büyük gücümüz, bizden desteklerini asla esirgemesinler. Onlar inanıyorsa bize düşen onların bu inancına layık bir mücadele ortaya koymak."