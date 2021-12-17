Galatasaray’da kriz derinleşiyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, istifalarını istediği başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Köksal Ünlü konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Epözdemir, bugün saat 11.00'de düzenleyeceğibasın toplantısında istifasını birinci ağızdanaçıklayacak ve yönetimi bırakma nedenlerini anlatacak. Yine başkanla ters düşen Köksal Ünlü de dün istifa dilekçesini yönetime sundu. Elmas, yönetici arkadaşlarına teşekkür ederekistifaları kabul etti. Bu arada Burak Elmas, yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.