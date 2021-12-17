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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Galatasaray’da kriz derinleşiyor

Galatasaray’da kriz derinleşiyor

Burak Elmas’ın tartışıp istifasını istediği Rezan Epözdemir, bugün ayrılık gerekçelerini açıklayacak. Köksal Ünlü de istifa dilekçesini resmen yönetime sundu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, istifalarını istediği başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Köksal Ünlü konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Epözdemir, bugün saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında istifasını birinci ağızdan açıklayacak ve yönetimi bırakma nedenlerini anlatacak. Yine başkanla ters düşen Köksal Ünlü de dün istifa dilekçesini yönetime sundu. Elmas, yönetici arkadaşlarına teşekkür ederek istifaları kabul etti. Bu arada Burak Elmas, yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Galatasaray’da kriz derinleşiyor
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