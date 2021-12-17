Gençler değerini katladı

Aslan’ın genç oyuncuları, piyasa değerlerini yükseltip yatırımın hakkını verdiler
Galatasaray sezon başında takımı gençleştirirken alınan isimler, Transfermarkt'a göre değerlerini artırdı. Morutan 2.8 milyon Euro'dan 4 milyonEuro'ya çıkarken, vatandaşı Cicaldau ise 6.5 milyonEuro'luk kıymetini10 milyon Euro seviyesine yükseltti. Nelsson, 3.5 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya, Berkan Kutlu ise 3.3 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya ulaştı. Sakatlıklarla boğuşan Sacha Boey'un Rennes'den geldiğinde 2.5 milyon Euro olan değeri de 4 milyonEuro'ya yükseldi.
CEYHUN YÜKSEL