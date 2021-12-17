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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Gençler değerini katladı

Gençler değerini katladı

Aslan’ın genç oyuncuları, piyasa değerlerini yükseltip yatırımın hakkını verdiler

Galatasaray sezon başında takımı gençleştirirken alınan isimler, Transfermarkt'a göre değerlerini artırdı. Morutan 2.8 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya çıkarken, vatandaşı Cicaldau ise 6.5 milyon Euro'luk kıymetini 10 milyon Euro seviyesine yükseltti. Nelsson, 3.5 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya, Berkan Kutlu ise 3.3 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya ulaştı. Sakatlıklarla boğuşan Sacha Boey'un Rennes'den geldiğinde 2.5 milyon Euro olan değeri de 4 milyon Euro'ya yükseldi.
CEYHUN YÜKSEL

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Gençler değerini katladı
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