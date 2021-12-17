Koçak’ı isteyecek

Başkan Ali Koç’un sıcak baktığı isim için TFF’nin kapısı çalınacak. A Milli Takım ile 3 yıl sözleşmesi olan Kenan Koçak’ın da sarı-lacivertli takıma ilgisi bulunuyor
F.Bahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği tartışılırken, arayışlar tam gaz devam ediyor. Pazar günü Beşiktaş'la oynanacak maçın sonucuna bakmaksızın Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılması beklenirken, Bilic'in yanı sıra sürpriz bir şekilde AMilli Teknik Direktörü Kuntz'unyardımcısı KenanKoçak gündeme alındı. 40 yaşındaki futbol adamıyla tanışıklığı olan başkan Ali Koç'un teklif götürdüğü öğrenildi. TFF ile 3 yıl sözleşme imzalayan Koçak da teklife sıcak bakıyor. Türk teknik direktör, MilliTakım'ı bırakırsa federasyonatazminat ödeyecek.
ALMANYA'DA HIZLI YÜKSELİŞ!
Koçak, teknik adamlık kariyerinin tamamını Almanya'da geçirdi. VfR Mannheim'da hocalığa başlayan genç çalıştırıcı, oradan 3. Lig takımı WaldhofMannheim'a geçiş yaptı. Başarılı bir grafiğin ardından Bundesliga 2'de Sandhausen'den teklif alarak iki yıl teknik direktörlük görevinde bulundu. Son olarak ise Hannover96'nın iki sezon hocalığını yaptı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, eylül ayında Kuntz'un yardımcısıolarak Türkiye MilliTakımı'nın antrenörü oldu.