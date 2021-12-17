Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Premier Lig'de koronavirüs vakaları artıyor! Lukaku'dan paylaşım...
Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:52

Premier Lig'de koronavirüs vakaları artıyor! Lukaku'dan paylaşım...

AA
Premier Lig’de koronavirüs vakaları artıyor! Lukaku’dan paylaşım...

İngiltere Premier Lig takımlarında koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Chelsea'nin Belçika'lı golcüsü Romelu Lukaku, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Lukaku, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Kovid-19 testim pozitif sonuçlandı. Kendimi iyi hissediyorum ve izolasyon sürecindeyim. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Belçikalı golcü futbolcusu Romelu Lukaku, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Lukaku, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Kovid-19 testim pozitif sonuçlandı. Kendimi iyi hissediyorum ve izolasyon sürecindeyim. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de futbolcuların, ülkede artan vakalar nedeniyle her gün testten geçeceği açıklanmıştı. Ligde son olarak Leicester City-Tottenham, Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham United-Norwich City ve Everton-Leicester City karşılaşmaları, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: AGİ kalktı mı? Kimler alacak? Nasıl hesaplanacak? Uzman isim AGİ detaylarını açıklıyor
Altın gram fiyatı 900 TL'yi aştı! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Oyuncu Berkay Ateş'in yeni sevgilisi tanıdık çıktı! Berkay Ateş ile milli voleybolcu Simge Aköz aşkı belgelendi!
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinden yeni detay! Bulunan çene kemiği Azra’ya ait
Genç popçu Aleyna Tilki'ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı...
Son dakika | Otomobil stokçularına soruşturma! Başsavcılık harekete geçti
Dünya bu skandalı konuşuyor! Gol attı diye kovdular
Son dakika: İstanbul'da yangın faciası! Korkunç manzara: 3 kardeş birbirine sarılı halde bulundu!
Son dakika | İBB'de skandal! ByLocuk'çular, ankesörcüler İBB'de mesaide
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Dövize beşinci müdahale
ARKADAŞINA GÖNDER
Premier Lig'de koronavirüs vakaları artıyor! Lukaku'dan paylaşım...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA