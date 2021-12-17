Son dakika: Beşiktaş’ta Umut Meraş şoku! Fenerbahçe derbisinde yok

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta Umut Meraş şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların antrenmanında sakatlanan milli futbolcunun burnunda kırık tespit edildi. Umut Meraş, pazar günün oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.