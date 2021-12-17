Son dakika: G.Saray'dan istifa eden Rezan Epözdemir'den bomba sözler: "G.Saray ile F.Bahçe dost olamaz"

REZAN EPÖZDEMİR: "G.SARAY İLE F.BAHÇE DOST OLAMAZ"

"Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya gelerek birçok konuyu çözebilir. Azami nezaket olmalı. Fakat Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz. Bu hayatın doğal akışına, mantık-fizik kurallarına aykırı."

"GÖRÜŞLERİM KABUL GÖRMEDİ"

"Sayın Erol Bilecik'in çok yakışıksız, kabul edilemeyecek, tahrik edici açıklamaları vardı. Kadına şiddete karşı tüm Türkiye'ye önemli bir mesaj veriyorduk. Orada bir cevap verilmesi gerekiyordu. Sayın Başkan'a bunu söyledim. Ancak görüşlerim kabul görmedi."

"Sayın Erol Bilecik beni 5 defa aradı. Mesajlar attı. Ben bunun ayıp bir mesaj olduğunu, hukuken ve fiilen kabul edemeyeceğimizi, kamuoyu önünde özür dilemeden görüşmeyeceğimizi söyledim"

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