Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: G.Saray'dan istifa eden Rezan Epözdemir'den bomba sözler: "G.Saray ile F.Bahçe dost olamaz"
Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:28 Son Güncelleme: 17.12.2021 11:55

Son dakika: G.Saray'dan istifa eden Rezan Epözdemir'den bomba sözler: "G.Saray ile F.Bahçe dost olamaz"

Son dakika: G.Saray’dan istifa eden Rezan Epözdemir’den bomba sözler: G.Saray ile F.Bahçe dost olamaz

Son dakika haberi: Galatasaray Sportif A.Ş'deki görevlerinden istifa eden eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir açıklamalarda bulunuyor. Epözdemir açıklamalarında "Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz. Bu, hayatın olağan akışına ters bir durum." ifadelerini kullandı. Ayrıca Epözdemir, sadece Sportif A.Ş'deki görevlerinden istifa ettiğini ancak dernekteki görevlerine devam ettiğini açıkladı.

Galatasaray Sportif A.Ş'deki görevlerinden istifa eden eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir açıklamalarda bulunuyor.

"BUGÜN İTİBARIYLA TÜM GÖREVLERİMDEN İSTİFA ETTİM"

"Bugün itibarıyla tüm görevlerimden istifa ettim. G.Saray'ın maruz kaldığı sistematik ve kategorik haksızlıklar karşısında yalnız kalsam da dilim döndüğünce G.Saray'ı savunmaya çalıştım."

"Futbol takımımızın maruz kaldığı hakem hatalarından bahsetmek istiyorum. Gerekli tepkilerin verilememesi en önemli istifa gerekçelerimden biri."

'Haklı galibiyet' meselesi sonrasında kişisel görüşümü söyledikten sonra biraz yalnızlaştırıldığımı hissettim ve bu beni biraz üzdü diyebilirim.

REZAN EPÖZDEMİR: "G.SARAY İLE F.BAHÇE DOST OLAMAZ"

"Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya gelerek birçok konuyu çözebilir. Azami nezaket olmalı. Fakat Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz. Bu hayatın doğal akışına, mantık-fizik kurallarına aykırı."

"GÖRÜŞLERİM KABUL GÖRMEDİ"

"Sayın Erol Bilecik'in çok yakışıksız, kabul edilemeyecek, tahrik edici açıklamaları vardı. Kadına şiddete karşı tüm Türkiye'ye önemli bir mesaj veriyorduk. Orada bir cevap verilmesi gerekiyordu. Sayın Başkan'a bunu söyledim. Ancak görüşlerim kabul görmedi."

"Sayın Erol Bilecik beni 5 defa aradı. Mesajlar attı. Ben bunun ayıp bir mesaj olduğunu, hukuken ve fiilen kabul edemeyeceğimizi, kamuoyu önünde özür dilemeden görüşmeyeceğimizi söyledim"

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Son dakika: G.Saray'dan istifa eden Rezan Epözdemir'den bomba sözler: "G.Saray ile F.Bahçe dost olamaz"
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