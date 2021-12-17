Steven Caulker milli takımını değiştirdi! İngiltere’yi bırakıp Afrika ülkesine geçti

Sezon başında Fenerbahçe'de hiç forma şansı bulmadan Gaziantep FK'ya transfer olan Steven Caulker, milli takımını değiştirdi. İngiltere alt yaş milli takımlarında top koşturan 29 yaşındaki stoper, İngiltere Milli Takımı formasını 2012'de yalnızca 1 kez hazırlık maçında giyen Caulker'ın değişiklik başvurusu kabul edildi.