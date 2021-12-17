Steven Caulker milli takımını değiştirdi! İngiltere’yi bırakıp Afrika ülkesine geçti

Sezon başında Fenerbahçe'de hiç forma şansı bulmadan Gaziantep FK'ya transfer olan Steven Caulker, milli takımını değiştirdi. İngiltere alt yaş milli takımlarında top koşturan 29 yaşındaki stoper, İngiltere Milli Takımı formasını 2012'de yalnızca 1 kez hazırlık maçında giyen Caulker'ın değişiklik başvurusu kabul edildi.
CAULKER, AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NA GİDİYOR!
Sierra Leone kökenli Steven Caulker milli formayla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek.
FIFA'ya yaptığı başvuru kabul edilen futbolcu ulusal kariyerine Sierra Leone milli takımında devam edecek.
Sierra Leone, 1996'dan bu yana ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek.
İngiltere formasını bir kez giyen Steven Caulker, 2012'de Büyük Britanya ile Londra Olimpiyatları'nda da forma giymişti.
Kariyerine Tottenham altyapısında başlayan ve uzun yıllar Londra ekibinin formasını giyen Caulker ayrıca Liverpool, Southampton, QPR, Swansea ve Cardiff gibi takımlarda da top koşturmuştu