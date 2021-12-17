REKORA DOĞRU: 150 BİN FORMA SATILDI

Bu arada Bordo-Mavililer şampiyonluğa yürürken taraftar da TS Club ürünlerine akın etti. 2 sezon önce 196 bin forma satışı ile rekor kırılırken, bu sezon ise şimdiden 150 bin forma satıldı. Yönetim, sezonu tarihi rekorla bitirmeyi istiyor.