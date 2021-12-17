Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan stoper harekatı! Listede 3 isim var
Giriş Tarihi: 17.12.2021 06:54 Son Güncelleme: 17.12.2021 07:22

Trabzonspor'dan stoper harekatı! Listede 3 isim var

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan stoper harekatı! Listede 3 isim var

Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Süper Lig'de başarılı performanslarıyla dikkat çeken 3 ismi listesine aldı. Ara transfer bütçesi uyarsa hamle yapılacak. İşte detaylar...

Trabzonspor'da sağ kanat ve sol bek mevkii için transfer çalışmaları devam ederken, teknik ekip stoper bölgesinde de rekabeti artırmayı istiyor.

Yönetim, yabancı kontenjanındaki doluluğu da hesaba katarak yerli stoper için arayışa başladı. Gündeme Hatayspor'da oynayan Fatih Kurucuk, Konya'dan Abdülkerim Bardakcı ve Adana Demirspor'dan Samet Akaydın geldi.

Fatih'in sözleşmesi 2023, Abdülkerim'in 2025 ve Samet'in mukavelesi de 2024'te dolması yüksek bonservis bedellerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Bu yüzden yönetim beklemeye geçti. Sağ kanat ve sol bek transferleri yapıldıktan sonra bütçeye bağlı olarak bu transfer için hamle yapılacak.

REKORA DOĞRU: 150 BİN FORMA SATILDI
Bu arada Bordo-Mavililer şampiyonluğa yürürken taraftar da TS Club ürünlerine akın etti. 2 sezon önce 196 bin forma satışı ile rekor kırılırken, bu sezon ise şimdiden 150 bin forma satıldı. Yönetim, sezonu tarihi rekorla bitirmeyi istiyor.

BAKASETAS HIRS KÜPÜ
Öte yandan sakatlığı sonrasında eski günlerini aratan Bakasetas, Hatay maçına özel olarak hazırlanıyor. Özel program dahilinde çalışan Yunan oyuncu hırsı ile idmanlarda göz doldururken, hücumda yükü de omuzlama sözü verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: AGİ kalktı mı? Kimler alacak? Nasıl hesaplanacak? Uzman isim AGİ detaylarını açıklıyor
Son dakika: Stokçulara ağır yaptırımlar geliyor! TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi
Altın gram fiyatı 900 TL'yi aştı! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Dışişleri Bakanlığı harekete geçti: Fransız haber ajansı geri adım attı
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, CHP'li ismin iftirasını video ile ortaya çıkardı: İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim
İstanbul'da mezar fiyatlarına zam yapıldı! İşte ilçe ilçe yeni ücretler
Son dakika: Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 zammını açıkladı! 'Teşekkürler Erdoğan' 1. sırada
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Milli Altay Tankı için kritik aşamaya geçildi: TSK'ya teslim edilme tarihi belli oldu
Yeşim Salkım'ın yargılanmasına başlandı! Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel şikayetçi olmuştu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan stoper harekatı! Listede 3 isim var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA