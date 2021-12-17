Trabzonspor'da sağ kanat ve sol bek mevkii için transfer çalışmaları devam ederken, teknik ekip stoper bölgesinde de rekabeti artırmayı istiyor.
Yönetim, yabancı kontenjanındaki doluluğu da hesaba katarak yerli stoper için arayışa başladı. Gündeme Hatayspor'da oynayan Fatih Kurucuk, Konya'dan Abdülkerim Bardakcı ve Adana Demirspor'dan Samet Akaydın geldi.
Fatih'in sözleşmesi 2023, Abdülkerim'in 2025 ve Samet'in mukavelesi de 2024'te dolması yüksek bonservis bedellerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.
Bu yüzden yönetim beklemeye geçti. Sağ kanat ve sol bek transferleri yapıldıktan sonra bütçeye bağlı olarak bu transfer için hamle yapılacak.
REKORA DOĞRU: 150 BİN FORMA SATILDI
Bu arada Bordo-Mavililer şampiyonluğa yürürken taraftar da TS Club ürünlerine akın etti. 2 sezon önce 196 bin forma satışı ile rekor kırılırken, bu sezon ise şimdiden 150 bin forma satıldı. Yönetim, sezonu tarihi rekorla bitirmeyi istiyor.
BAKASETAS HIRS KÜPÜ
Öte yandan sakatlığı sonrasında eski günlerini aratan Bakasetas, Hatay maçına özel olarak hazırlanıyor. Özel program dahilinde çalışan Yunan oyuncu hırsı ile idmanlarda göz doldururken, hücumda yükü de omuzlama sözü verdi.