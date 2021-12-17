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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Türkiye’ye kolay lokmalar

Türkiye’ye kolay lokmalar

Küme düştüğü için bu sezon C Ligi’nde mücadele edecek olan Ay-Yıldızlılar, son derece zayıf takımlar olan Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti

UEFA'nın hazırlık maçlarına alternatif olarak düzenlediği Uluslar Ligi'nde 2022-2023 kuraları dün akşam İsviçre'de çekildi. Bir önceki organizasyonda B Ligi'nde yer alan ancak Sırbistan, Rusya ve Macaristan'ın olduğu grupta sonuncu olarak küme düşen Türkiye, zayıf ekiplerin bulunduğu C Ligi'nde yer aldı. Ay-Yıldızlıların rakipleri Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları oldu. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kuraya federasyon temsilcileri katılmadı. Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran'da dört, 22-27 Eylül'de 2 karşılaşma oynayacak. Türkiye grupta lider olursa yeniden B Ligi'ne terfi edecek.

KUNTZ: İLGİNÇ BİR TECRÜBE OLACAK!
A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Kuntz, kurayla ilgili şu yorumu yaptı: "Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Dışarıdan bakan bir göz, grupta Türkiye'nin favori olduğunu söyleyecektir. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız."

TURNUVANIN FORMATI
Ligi'nde yer alan dört grup birincisi, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar alt lige düşecek. Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

MAÇ TAKVİMİ
1 VE 2.MAÇLAR
2-8 Haziran 2022 3 VE 4.MAÇLAR
8-14 Haziran 2022 5 VE 6.MAÇLAR
22-27 Eylül 2022 YARI FİNALLER
14-15 Haziran 2023 FİNAL VE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
18 Haziran 2023 PLAY-OUT MAÇLARI
21-23 ve 24-26 Mart 2024

C LİGİ
1. GRUP
TÜRKIYE
LÜKSEMBURG
LITVANYA
FAROE ADALARI

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Türkiye’ye kolay lokmalar
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