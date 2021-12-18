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Giriş Tarihi: 18.12.2021 14:43

Altay tepetaklak oldu

İHA
Altay tepetaklak oldu

Altay, deplasmanda Giresunspor’a 3-1 mağlup olarak ligdeki galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Lige iyi başlangıç yaparak bir ara zirveye yükselen Altay, kötü gidişatıyla beraber 17. hafta sonunda küme düşme hattına kadar geriledi.

18 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Altay, ilk 7 haftada aldığı 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle liderliğe kadar yükselmişti. Ancak 7. haftadan sonra İzmir temsilcisinde işler tersine dönmeye başladı. Altay, 8. haftadan itibaren sırasıyla deplasmanda Gaziantep FK'ya 4-1, iç sahada Karagümrük'e 1-0 ve deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 11. haftada sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, daha sonra deplasmanda Antalyaspor'a 1-0, sahasında Adana Demirspor'a 3-1 yenildi. 14 ve 15. haftalarda İstanbul'da oynadığı karşılaşmalarda Başakşehir ile golsüz, Galatasaray ile 2-2 berabere kalan siyah beyazlılar, ligin 16. haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun açıldığı maçta Hatayspor'a 2-1, dün de deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenildi.

DENİZLİ'DEN MİNİMUM 50 PUAN HEDEFİ
Ligde son 10 haftada galibiyet yüzü göremeyen ve bu süreçte aldığı 3 beraberlikle 3 puan toplayabilen Altay, zirvede olduğu dönemden küme düşme hattına kadar geriledi. Siyah-beyazlılarda deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, kötü gidişatta yaşadıkları sakatlıkların çok etkili olduğunu belirterek, devre arasında gerçekleştirmeyi planladıkları en az 3 transferle yeniden yükselişe geçeceklerini söyledi. Denizli, Ligi minimum 50 puan alarak bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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Altay tepetaklak oldu
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