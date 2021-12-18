Altay tepetaklak oldu

18 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Altay, ilk 7 haftada aldığı 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle liderliğe kadar yükselmişti. Ancak 7. haftadan sonra İzmir temsilcisinde işler tersine dönmeye başladı. Altay, 8. haftadan itibaren sırasıyla deplasmanda Gaziantep FK'ya 4-1, iç sahada Karagümrük'e 1-0 ve deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 11. haftada sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, daha sonra deplasmanda Antalyaspor'a 1-0, sahasında Adana Demirspor'a 3-1 yenildi. 14 ve 15. haftalarda İstanbul'da oynadığı karşılaşmalarda Başakşehir ile golsüz, Galatasaray ile 2-2 berabere kalan siyah beyazlılar, ligin 16. haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun açıldığı maçta Hatayspor'a 2-1, dün de deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenildi.

DENİZLİ'DEN MİNİMUM 50 PUAN HEDEFİ

Ligde son 10 haftada galibiyet yüzü göremeyen ve bu süreçte aldığı 3 beraberlikle 3 puan toplayabilen Altay, zirvede olduğu dönemden küme düşme hattına kadar geriledi. Siyah-beyazlılarda deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, kötü gidişatta yaşadıkları sakatlıkların çok etkili olduğunu belirterek, devre arasında gerçekleştirmeyi planladıkları en az 3 transferle yeniden yükselişe geçeceklerini söyledi. Denizli, Ligi minimum 50 puan alarak bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.