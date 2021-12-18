Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Başakşehir maçı sonrası Galatasaray'dan flaş açıklama! Fatih Terim...
Giriş Tarihi: 19.12.2021 00:28 Son Güncelleme: 19.12.2021 00:41

Son dakika: Başakşehir maçı sonrası Galatasaray'dan flaş açıklama! Fatih Terim...

Son dakika: Başakşehir maçı sonrası Galatasaray’dan flaş açıklama! Fatih Terim...

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında 1-1 sona eren Başakşehir maçının ardından sosyal medya hesabından "Herkes farkında" başlığı ile bir açıklama paylaştı. Öte yandan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in, sabah 11.00'de yaşananlarla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon üst üste 6. maçında galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray'da hakem Zorbay Küçük, gecenin tartışma konusu oldu.

Hakem Zorbay Küçük'ün sarı-kırmızılı futbolculara "lan" dediğini belirten Galatasaray camiası, maçın ardından sosyal medyadan sert bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray aleyhine yapılan hakem hatalarının haftalardır süregelmesi, bunların tesadüf olmadığını sadece Galatasaraylılara değil Türkiye spor kamuoyuna da düşündürmektedir."

Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var

"Nitekim, bu yöndeki görüşler eski MHK başkanları, hatta rakip takımların taraftarı olduğu bilinen spor yorumcuları tarafından dahi dile getirilmiştir."

"Zorbay Küçük'ün milli formayı terleten; bu sene Avrupa kupalarında büyük başarı elde edip Türk futbolunun seyrini değiştiren kıymetli futbolcularımıza yönelik hakaretamiz ifadeleri bardağı taşıran son damla olmuştur."

"Bugün, saha içinde ve dışında, hakem hatasının ötesinde bir skandal yaşanmıştır. Tarafsız olması gerekirken sporcularımıza hakaret eden, spor ahlakından nasibini almamış bu kişinin, Türk futbolunda görev alması kabul edilemez."

Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var

"Galatasaray'a yapılanlar Türkiye Süper Ligi'ni trajikomik bir müsamereye dönüştürmekte, takımların performanslarını sorgulayarak oyunu güzelleştirmelerini önlemekte ve önde koşar görünenlerin de bu performansına gölge düşürmektedir."

FATİH TERİM KONUŞACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın sabah antrenmanından sonra basın açıklaması yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe derbisinden sonra 6 maçlık ceza alan Terim, son yaşananların ardından konuşma kararı aldı.

Terim, Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor ve Başakşehir maçlarında takımının başında olamamıştı. Deneyimli teknik adam, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarını da cezalı olarak geçirecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İzmir'de maden ocağında göçük! Validen ilk açıklama geldi
Başkan Erdoğan'dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi paylaşımı: "Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."
Kars-Erzurum kara yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
Ceren Benderlioğlu eşi Emir Benderlioğlu ile 11 yıllık evliliğinin sırrını açıkladı!
Türksat 5B uydusunda son durum: Son kontroller yapıldı, geri sayım başladı!
SON DAKİKA HABERİ: İşte yerli otomobil TOGG'un logosu! Herkes 14.30'a kilitlenmişti...
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kitre bebek vurgunu büyüyor
Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik
Tayfun Korkutlu Hertha Berlin, Borussia Dortmund'u devirdi!
Son dakika haberi: 3 aylık Elif Ada bebeği döverek öldürmüştü! O baba cezaevinde asılı halde bulundu
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başakşehir maçı sonrası Galatasaray'dan flaş açıklama! Fatih Terim...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA