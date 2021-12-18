Son dakika: Başakşehir maçı sonrası Galatasaray’dan flaş açıklama! Fatih Terim...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon üst üste 6. maçında galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray'da hakem Zorbay Küçük, gecenin tartışma konusu oldu.
Hakem Zorbay Küçük'ün sarı-kırmızılı futbolculara "lan" dediğini belirten Galatasaray camiası, maçın ardından sosyal medyadan sert bir açıklama yayınladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray aleyhine yapılan hakem hatalarının haftalardır süregelmesi, bunların tesadüf olmadığını sadece Galatasaraylılara değil Türkiye spor kamuoyuna da düşündürmektedir."
"Nitekim, bu yöndeki görüşler eski MHK başkanları, hatta rakip takımların taraftarı olduğu bilinen spor yorumcuları tarafından dahi dile getirilmiştir."
"Zorbay Küçük'ün milli formayı terleten; bu sene Avrupa kupalarında büyük başarı elde edip Türk futbolunun seyrini değiştiren kıymetli futbolcularımıza yönelik hakaretamiz ifadeleri bardağı taşıran son damla olmuştur."
"Bugün, saha içinde ve dışında, hakem hatasının ötesinde bir skandal yaşanmıştır. Tarafsız olması gerekirken sporcularımıza hakaret eden, spor ahlakından nasibini almamış bu kişinin, Türk futbolunda görev alması kabul edilemez."
"Galatasaray'a yapılanlar Türkiye Süper Ligi'ni trajikomik bir müsamereye dönüştürmekte, takımların performanslarını sorgulayarak oyunu güzelleştirmelerini önlemekte ve önde koşar görünenlerin de bu performansına gölge düşürmektedir."
FATİH TERİM KONUŞACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın sabah antrenmanından sonra basın açıklaması yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe derbisinden sonra 6 maçlık ceza alan Terim, son yaşananların ardından konuşma kararı aldı.
Terim, Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor ve Başakşehir maçlarında takımının başında olamamıştı. Deneyimli teknik adam, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarını da cezalı olarak geçirecek.