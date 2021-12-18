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Giriş Tarihi: 18.12.2021 15:44

Beşiktaş derbi maçlarda son dönemlerde kolay yenilmiyor

Beşiktaş derbi maçlarda son dönemlerde kolay yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, son dönemlerdeki derbi maçlarda daha başarılı performans ortaya koydu.

Siyah-beyazlı ekip, son 7 sezonda teknik direktörler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile 25 derbi maçı oynarken bunların büyük bölümünü mağlubiyet almadan tamamladı. Söz konusu 7 sezondaki 25 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 12 galibiyet elde eden Beşiktaş, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, iki rakibine bu dönemde 6 kez mağlup oldu.

Bu periyotta Fenerbahçe ile 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların 4'ünü kazandı. Rakibi karşısında 5 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 3 kez mağlup oldu. Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray karşısında ise daha başarılı performans sergiledi. Sarı-kırmızılı rakibini 8 defa yenen siyah-beyazlı ekip, 2 maçı berabere tamamladı. Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray'a 3 kez yenildi.

34 GOL ATTI
Siyah-beyazlı ekip, son 7 sezondaki 25 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'a toplam 34 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü. Fenerbahçe'ye son 7 sezonda 18 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 21 gol gördü. Galatasaray filelerini 16 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

2014-2015 SEZONUNDAKİ TÜM DERBİLERDE YENİLDİ
Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde tarihinin en kötü derbi performansıyla karşı karşıya kaldı. Beşiktaş, söz konusu sezondaki 4 derbi maçından da mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenilen siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynadığı derbi maçlarını ise 2-0'lık mağlubiyetlerle tamamladı. Siyah-beyazlı takım, söz konusu 4 derbi maçta gol atma başarısı da gösteremedi.

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Beşiktaş derbi maçlarda son dönemlerde kolay yenilmiyor
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