Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. 27 maçlık yenilmezlik serisi Antalyaspor maçında bozulan Bordo-Mavililer, Hatay'ı devirip yeniden çıkış yakalamak istiyor. Geçen hafta Altay'ı deviren Hatayspor ise zorlu mücadeleden galip ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak amacında...

Maç öncesi Trabzonspor 39 puanla zirvede, Hatayspor ise 29 puanla 3. sırada yer alıyor. Trabzonspor-Hatayspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

TRABZONSPOR - HATAYSPOR

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TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Cornelius



Hatayspor: