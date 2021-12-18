Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lider Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırlıyor! Fırtına'nın 11'i belli oldu (CANLI)
Giriş Tarihi: 18.12.2021 14:07 Son Güncelleme: 18.12.2021 14:31

Lider Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırlıyor! Fırtına'nın 11'i belli oldu (CANLI)

Lider Trabzonspor evinde Hatayspor’u ağırlıyor! Fırtına’nın 11’i belli oldu CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. 27 maçlık yenilmezlik serisi Antalyaspor maçında bozulan Bordo-Mavililer, Hatay'ı devirip yeniden çıkış yakalamak istiyor. Geçen hafta Altay'ı deviren Hatayspor ise zorlu mücadeleden galip ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak amacında... Maç öncesi Trabzonspor 39 puanla zirvede, Hatayspor ise 29 puanla 3. sırada yer alıyor. Trabzonspor-Hatayspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. 27 maçlık yenilmezlik serisi Antalyaspor maçında bozulan Bordo-Mavililer, Hatay'ı devirip yeniden çıkış yakalamak istiyor. Geçen hafta Altay'ı deviren Hatayspor ise zorlu mücadeleden galip ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak amacında...

Maç öncesi Trabzonspor 39 puanla zirvede, Hatayspor ise 29 puanla 3. sırada yer alıyor. Trabzonspor-Hatayspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

TRABZONSPOR - HATAYSPOR

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Cornelius

Hatayspor:

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: TBMM Genel Kurulu'ndan geçti! 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde son dakika gelişmesi: Bombayı gönderen terörist ifşa oldu
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Müfredatta çok önemli bir değişikliğe gittik...
Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik
SON DAKİKA: AGİ kalktı mı? Kimler alacak? Nasıl hesaplanacak? Uzman isim AGİ detaylarını açıklıyor
CHP’li okurlarımla baş başa
Altın gram fiyatı 900 TL'yi aştı! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Umut Bulut, Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'i geride bıraktı.
Son dakika: TBMM Başkanlığına sunuldu! Asgari ücrette damga vergisi resmen kalkıyor
O kadar da demedik
ARKADAŞINA GÖNDER
Lider Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırlıyor! Fırtına'nın 11'i belli oldu (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA