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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Nwakaeme’nin yerine son karar Bakasetas

Nwakaeme’nin yerine son karar Bakasetas
TRABZONSPOR'DA Nijeryalı yıldız Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanmış ve ligin ilk yarısını kapatmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sol kanat için antrenmanlarda birçok ismi denedi. Önce Djaniny, sonra Yusuf Sarı hatta Peres tercih edildi. Ancak son karar Bakasetas oldu. Hatayspor karşısına 4-3-3 dizilişiyle çıkacak olan bordo-mavililerde geçen hafta sol bekte oynayan Peres, bu kez esas mevkii sağ beke geçecek. Dorukhan'ın da gerçek görev yeri olan orta sahada Berat ile birlikte ter dökmesi bekleniyor.

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Nwakaeme’nin yerine son karar Bakasetas
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