Premier Lig’de koronavirüs şoku! Boxing Day etkinliği iptal mi olacak?

BÜLENT TİMURLENK: BOXİNG DAY GELENEĞİNDEN VAZGEÇECEKLER

İngiliz futbolunda önlemlere rağmen ve gerçekten protokoller çerçevesinde yaşayan ve idman yapan futbolcuların bir anda bu yeni Omicron varyantına yakalanmış olması sadece kulüplerin değil tüm İngiltere'nin problemi. Bu şartlarda bir Deja Vu yaşayacağız gibi görünüyor.

İngilizler için Noel'in ertesi günü Boxing Day ve 7 günde 4 maç fikstürü bir gelenek, aynı zamanda pazarlama ve gelir kapısıdır. Sanıyorum bundan vazgeçecekler ve ligi 9 Ocak'a kadar erteleyecekler. Bir taraftan da Avrupa Kulüpler Birliği'nin ocak ayında başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nın ertelenmesi yönünde baskısı ancak kıtanın patronu CAF'ın oynayacağız ısrarı... Kaos kapıda denmez buna. Bu kaos zaten iki yıldır dünyadaki herkesin hayatında.