Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Premier Lig'de koronavirüs şoku! Boxing Day etkinliği iptal mi olacak?
Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:11 Son Güncelleme: 18.12.2021 10:15

Premier Lig'de koronavirüs şoku! Boxing Day etkinliği iptal mi olacak?

Premier Lig’de koronavirüs şoku! Boxing Day etkinliği iptal mi olacak?

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakaları şoku devam ediyor. Toplam 43 sporcunun testi pozitif çıkarken son 1 haftada 9 Premier Lig maçı bu sebepten dolayı ertelenmek zorunda kalındı. Federasyon 9 Ocak 2022’ye tarihine kadar maçları oynatmama fikrini masaya yatırdı. Premier Lig'de her sene sonu gelenek haline gelen Boxing Day etkinliğinin de iptali söz konusu...

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı rekor düzeye ulaşırken Omicron varyantı Premier Lig'i de vurdu. Son 1 hafta içinde yapılan testlerin ardından virüslü oyuncu sayısı hızla arttı.

Manchester United 19 sporcunun izolasyon altında olduğunu açıklayarak sorunun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Maçlar bir bir ertelenirken rakam 9'a yükseldi. Bu da bir başka soruna neden oldu ve teknik direktörler arasında polemik başladı. Bazı maçlar oynanırken sahaya çıkamayan takımların dezavantajlı duruma düşürüldüğü iddiası ortaya atıldı.



ROMELU LUKAKU DA VİRÜSTEN NASİBİNİ ALDI

Aralarında Chelsea'nin yıldızı Romelu Lukaku'nun da bulunduğu 43 sporcunun testi pozitif çıktı. Omicron varyantının sardığı İngiltere bu durumdayken ligin oynanmasını eleştiren Arsenal Menajeri Mikel Arteta, "Umarım bu kafayla herkesi koruyabiliriz" dedi.

Newcastle Menajeri Eddie Howe ise "Maçların yarısının oynanıp yarısının oynanmaması büyük saçmalık" ifadeleri ile tepkisini gösterdi. Premier Lig yönetiminin pazartesi yapılacak toplantı sonrasında ligi 2022'nin başına ertelemesi bekleniyor.

BÜLENT TİMURLENK: BOXİNG DAY GELENEĞİNDEN VAZGEÇECEKLER

İngiliz futbolunda önlemlere rağmen ve gerçekten protokoller çerçevesinde yaşayan ve idman yapan futbolcuların bir anda bu yeni Omicron varyantına yakalanmış olması sadece kulüplerin değil tüm İngiltere'nin problemi. Bu şartlarda bir Deja Vu yaşayacağız gibi görünüyor.

İngilizler için Noel'in ertesi günü Boxing Day ve 7 günde 4 maç fikstürü bir gelenek, aynı zamanda pazarlama ve gelir kapısıdır. Sanıyorum bundan vazgeçecekler ve ligi 9 Ocak'a kadar erteleyecekler. Bir taraftan da Avrupa Kulüpler Birliği'nin ocak ayında başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nın ertelenmesi yönünde baskısı ancak kıtanın patronu CAF'ın oynayacağız ısrarı... Kaos kapıda denmez buna. Bu kaos zaten iki yıldır dünyadaki herkesin hayatında.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: TBMM Genel Kurulu'ndan geçti! 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
Son dakika: TBMM Başkanlığına sunuldu! Asgari ücrette damga vergisi resmen kalkıyor
Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde son dakika gelişmesi: Bombayı gönderen terörist ifşa oldu
SON DAKİKA: AGİ kalktı mı? Kimler alacak? Nasıl hesaplanacak? Uzman isim AGİ detaylarını açıklıyor
Altın gram fiyatı 900 TL'yi aştı! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik
17-25 Aralık kumpasını şehit çocukları bozdu
Mardin'de kar maskeli soygun! Kuyumcuyu öldürüp kaçtılar
Oyuncu Berkay Ateş'in yeni sevgilisi tanıdık çıktı! Berkay Ateş ile milli voleybolcu Simge Aköz aşkı belgelendi!
CHP’li okurlarımla baş başa
ARKADAŞINA GÖNDER
Premier Lig'de koronavirüs şoku! Boxing Day etkinliği iptal mi olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA