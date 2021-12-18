Premier Lig’e Omicron darbesi

Toplam 43 sporcunun testi pozitif çıkarken son 1 haftada 9 Premier Lig karşılaşması ertelendi. Federasyon 9 Ocak 2022’ye kadar maçları oynatmama fikrini masaya yatırdı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı rekor düzeye ulaşırken Omicron varyantı Premier Lig'i de vurdu. Son 1 hafta içinde yapılan testlerin ardından virüslü oyuncu sayısı hızla arttı. Manchester United19 sporcunun izolasyonaltında olduğunu açıklayarak sorunun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Maçlar bir bir ertelenirken rakam 9'a yükseldi. Bu da bir başka soruna neden oldu ve teknik direktörler arasında polemik başladı. Bazı maçlar oynanırken sahaya çıkamayantakımların dezavantajlıdurumadüşürüldüğü iddiası ortaya atıldı.
ROMELU LUKAKU DA VİRÜSTEN NASİBİNİ ALDI
Aralarında Chelsea'nin yıldızı Romelu Lukaku'nun da bulunduğu 43 sporcunun testi pozitif çıktı. Omicron varyantının sardığı İngiltere bu durumdayken ligin oynanmasını eleştiren Arsenal Menajeri Mikel Arteta, "Umarım bu kafayla herkesi koruyabiliriz" dedi. Newcastle Menajeri Eddie Howe ise "Maçların yarısının oynanıp yarısınınoynanmaması büyük saçmalık" ifadeleri ile tepkisini gösterdi. Premier Lig yönetiminin pazartesi yapılacak toplantı sonrasında ligi 2022'nin başına ertelemesi bekleniyor.
BÜLENT TİMURLENK: Boxing Day geleneğinden vazgeçecekler
İngiliz futbolunda önlemlere rağmen ve gerçekten protokoller çerçevesinde yaşayan ve idman yapan futbolcuların bir anda bu yeni Omicron varyantına yakalanmış olması sadece kulüplerin değil tüm İngiltere'nin problemi. Bu şartlarda bir Deja Vu yaşayacağız gibi görünüyor. İngilizler için Noel'in ertesi günüBoxing Day ve 7 günde 4 maç fikstürü birgelenek, aynı zamanda pazarlama ve gelirkapısıdır. Sanıyorum bundan vazgeçecekler ve ligi 9 Ocak'a kadar erteleyecekler. Bir taraftan da Avrupa Kulüpler Birliği'nin ocak ayında başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nın ertelenmesi yönünde baskısı ancak kıtanın patronu CAF'ın oynayacağız ısrarı... Kaos kapıda denmez buna. Bu kaos zaten iki yıldır dünyadaki herkesin hayatında.