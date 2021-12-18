Sırat köprüsü

Son 5 haftada 3 puan yüzü göremeyen Galatasaray, ligi hallaç pamuğu gibi atan Emre Belözoğlu’nun Başakşehir’i karşısında galibiyet peşinde
Ligde 5 haftadır kazanamayan G.Saray'da bir de üstüne yönetim krizi eklenince ortalık karıştı, Fatih Terim'in cezası da işin tuzu biberi oldu. Sarı-kırmızılılar belki de bu sezonun en kritik sınavına çıkıyor. Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelmesinin ardından 7 galibiyet ve1 beraberlikle 4. sırayakadar tırmananMedipol Başakşehir karşısında Aslan'ın olmazsa olmazı 3 puan.
BELÖZOĞLU ÇOK FORMDA!
Başakşehir ile oynadığı son 2 lig maçını da kazanan G.Saray karşısında Emre Belözoğlu ise tarihi serisine devam etmek istiyor. Geçen sezon son 10 hafta F.Bahçe'de görev alan ve bu sezon Başakşehir'de yoluna devam eden Belözoğlu, 18 maçta topladığı 45 puan ilemaç başına 2.5 puan ile Süper lig tarihinin en iyi oran yakalayan teknik adamı durumunda.
GÖZLER KEREM'DE
Kritik sınavda sarı-kırmızılıların en büyük hücum silahı Kerem Aktürkoğlu olacak. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 karşılaşmada forma giyerken, 6 gol-5 asist ile toplam 11 gole katkı verdi.