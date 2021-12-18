Süper Lig’de Konyaspor’un konuğu Antalyaspor! İlk yarıda gol yok -CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında ligde ikinci sırada bulunan Konyaspor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Konyaspor bu maçı kazanmak ve lider Trabzonspor ile puan farkını azaltmak istiyor. Geçen hafta lider Trabzonspor'u mağlup eden Antalyaspor ise galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

CANLI SKOR - Konyaspor 0-0 Antalyaspor (İlk yarı sona erdi)

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner Dikmen, Amir, Serdar Gürler, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi.

Antalyaspor XI: Boffin, Naldo, Doğukan, Milosevic, Güray, Mukairu, Kudriashov, Poli, Amilton, Bünyamin, Veysel.