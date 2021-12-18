Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de Konyaspor'un konuğu Antalyaspor! İlk yarıda gol yok -CANLI-
Giriş Tarihi: 18.12.2021 16:04 Son Güncelleme: 18.12.2021 16:47

Süper Lig'de Konyaspor'un konuğu Antalyaspor! İlk yarıda gol yok -CANLI-

Süper Lig’de Konyaspor’un konuğu Antalyaspor! İlk yarıda gol yok -CANLI-

Süper Lig'in 17. haftasında ligde ikinci sırada bulunan Konyaspor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Konyaspor bu maçı kazanmak ve lider Trabzonspor ile puan farkını azaltmak istiyor. Geçen hafta lider Trabzonspor'u mağlup eden Antalyaspor ise galibiyet serisi yakalamak istiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'in 17. haftasında ligde ikinci sırada bulunan Konyaspor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Konyaspor bu maçı kazanmak ve lider Trabzonspor ile puan farkını azaltmak istiyor. Geçen hafta lider Trabzonspor'u mağlup eden Antalyaspor ise galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

CANLI SKOR - Konyaspor 0-0 Antalyaspor (İlk yarı sona erdi)

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner Dikmen, Amir, Serdar Gürler, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi.

Antalyaspor XI: Boffin, Naldo, Doğukan, Milosevic, Güray, Mukairu, Kudriashov, Poli, Amilton, Bünyamin, Veysel.

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Süper Lig'de Konyaspor'un konuğu Antalyaspor! İlk yarıda gol yok -CANLI-
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