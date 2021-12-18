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Giriş Tarihi: 18.12.2021 13:20

Süper Lig'de zorlu maç! Kasımpaşa'nın konuğu Sivasspor

Süper Lig’de zorlu maç! Kasımpaşa’nın konuğu Sivasspor

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin son sırasındaki Kasımpaşa bugün evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Son maçlarında Kasımpaşa, Başakşehir'e son dakika golüyle 2-1 kaybederken, Sivasspor ise Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti. Kasımpaşa bu kazanmak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. Ligdeki son 3 maçını kazanan Sivasspor ise galibiyet serisi devam ettirmek istiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 13:30'da başlayan maçta ligin son sırasındaki Kasımapaş evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Ligdeki son 3 maçını kazanan Sivasspor bu maçı kazanmak ve galibiyet serisine devam etmek istiyor. Kasımpaşa ise bu maçtan 3 puan almak ve alt sıralardan kurtulmanın hedefinde...

CANLI SKOR KASIMPAŞA 0-0 SİVASSPOR

CANLI ANLATIM

11'LER BELLİ OLDU

Kasımpaşa: Harun Tekin, Donk, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Jorgensen, Tarkan, Ahmet, Eren, Doğucan, Hadergjonaj

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Samba, Uğur, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Sivasspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kasımpaşa (1B 3M), tek galibiyetini geçen sezon rakibini konuk ettiği karşılaşmada aldı (2-0).

-Kasımpaşa'ya konuk olduğu son dört Süper Lig maçından 7 puan çıkaran Sivasspor (2G 1B 1M), daha önceki toplam yedi ziyaretinden 5 puanla dönebilmişti (1G 2B 4M).

-Son 14 Süper Lig maçından tek galibiyet çıkarabilen Kasımpaşa (4B 9M), bu süreçte sadece evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup edebildi (2-0).

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Süper Lig'de zorlu maç! Kasımpaşa'nın konuğu Sivasspor
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