Süper Lig’de zorlu maç! Kasımpaşa’nın konuğu Sivasspor

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 13:30'da başlayan maçta ligin son sırasındaki Kasımapaş evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Ligdeki son 3 maçını kazanan Sivasspor bu maçı kazanmak ve galibiyet serisine devam etmek istiyor. Kasımpaşa ise bu maçtan 3 puan almak ve alt sıralardan kurtulmanın hedefinde...

CANLI SKOR KASIMPAŞA 0-0 SİVASSPOR

CANLI ANLATIM

11'LER BELLİ OLDU

Kasımpaşa: Harun Tekin, Donk, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Jorgensen, Tarkan, Ahmet, Eren, Doğucan, Hadergjonaj

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Samba, Uğur, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Sivasspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kasımpaşa (1B 3M), tek galibiyetini geçen sezon rakibini konuk ettiği karşılaşmada aldı (2-0).

-Kasımpaşa'ya konuk olduğu son dört Süper Lig maçından 7 puan çıkaran Sivasspor (2G 1B 1M), daha önceki toplam yedi ziyaretinden 5 puanla dönebilmişti (1G 2B 4M).

-Son 14 Süper Lig maçından tek galibiyet çıkarabilen Kasımpaşa (4B 9M), bu süreçte sadece evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup edebildi (2-0).