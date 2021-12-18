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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Terim’siz 47 puan kaçtı

Terim’siz 47 puan kaçtı

Cezası nedeniyle tribünde olan İmparator’un yokluğunda G.Saray toplam 47 puan kaybetti

Fenerbahçe derbisinin ardından Tahkim Kurulu'nun 5+1 maçlık cezasını onadığı Fatih Terim, Yeni Malatya, Altay ve Sivasspor maçlarını tribünden takip etti. Galatasaray son 3 haftada galip gelemedi. Deneyimli çalıştırıcının son 10 senede cezalı olduğu 34 lig maçında 14 galibiyet, 13 beraberlik, 7 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, İmparator'un yokluğunda tam 47 puan kaybetti.

KALE FATİH'İN
Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında gözler İsmail Çipe ile Fatih Öztürk'e çevrildi. Teknik heyet, Başakşehir karşısında bu sezon hiç forma giymeyen Fatih'e şans vermeyi düşünüyor. 34 yaşındaki kaleci en son geçen sezon 5 Aralık 2020'de sahaya çıkmıştı.

MARCAO PLANI
SİVAS maçında Luyindama, yaptığı hatalarla saç baş yoldururken Muslera ile çarpışıp takımın da gol yemesine neden olmuştu. Sakatlığı nedeniyle Sivas'ta dinlendirilen Marcao dün idmana çıktı. Marcao'nun hazır hale gelmemesi halinde Nelsson'un yanında bugün Alpaslan forma giyecek.

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Terim’siz 47 puan kaçtı
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