Terim’siz 47 puan kaçtı

Cezası nedeniyle tribünde olan İmparator’un yokluğunda G.Saray toplam 47 puan kaybetti
Fenerbahçe derbisinin ardından Tahkim Kurulu'nun 5+1 maçlık cezasını onadığı Fatih Terim, Yeni Malatya, Altay ve Sivasspor maçlarını tribünden takip etti. Galatasaray son 3 haftada galip gelemedi. Deneyimli çalıştırıcının son 10 senede cezalıolduğu 34 lig maçında 14 galibiyet, 13beraberlik, 7 yenilgi alan sarı-kırmızılıtakım, İmparator'un yokluğunda tam 47 puan kaybetti.
KALE FATİH'İN Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında gözler İsmail Çipe ile Fatih Öztürk'e çevrildi. Teknik heyet, Başakşehir karşısında bu sezon hiç forma giymeyen Fatih'e şans vermeyi düşünüyor. 34 yaşındaki kaleci en son geçen sezon 5 Aralık 2020'de sahaya çıkmıştı.
MARCAO PLANI
SİVASmaçındaLuyindama, yaptığıhatalarla saç baş yoldururkenMuslera ile çarpışıp takımında gol yemesine neden olmuştu.Sakatlığı nedeniyle Sivas'tadinlendirilen Marcao dün idmanaçıktı. Marcao'nun hazırhale gelmemesi halindeNelsson'un yanındabugün Alpaslan formagiyecek.