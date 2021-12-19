Abdullah Avcı: Büyük takım reaksiyonu verdik

Oynadıkları oyunun kendisini tatmin ettiğini vurgulayan Trabzonspor Teknik Direktörü, geçen haftadan sonra iyi bir çıkış yaptıklarını söyledi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının sergilediği oyuna övgü yağdırdı. Zor bir takıma karşı kazandıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen haftadan sonra bu reaksiyon,büyük takım reaksiyonudur.Oyuncudan, takımdan, yöneticiden,taraftardan hep bir fazlasınıistiyorum. Taraftar buna cevapveriyor. İyi takımlara karşıoynuyoruz. Oyun beni çok tatminetti. İlk yarısı, oynadığımızdominant oyunların en iyisiydi.Futbol, 90 artıda bile en doğrularıister. Bu şehir güzelliklerihak ediyor. Onlar için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
EKİBİYLE TRİBÜNÜ SELAMLADI
Stadı dolduran 33 bin Trabzonspor taraftarı dün sezonun rekorunu kırdı. Bordomavili futbolcular, maç sonu galibiyeti tribünlerle kolbastı ve üçlü şov ile kutladı. Abdullah Avcı da yoğun çağrılar sonrası ekibiyle birlikte taraftarı selamladı.