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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Abdullah Avcı: Büyük takım reaksiyonu verdik

Abdullah Avcı: Büyük takım reaksiyonu verdik

Oynadıkları oyunun kendisini tatmin ettiğini vurgulayan Trabzonspor Teknik Direktörü, geçen haftadan sonra iyi bir çıkış yaptıklarını söyledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının sergilediği oyuna övgü yağdırdı. Zor bir takıma karşı kazandıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen haftadan sonra bu reaksiyon, büyük takım reaksiyonudur. Oyuncudan, takımdan, yöneticiden, taraftardan hep bir fazlasını istiyorum. Taraftar buna cevap veriyor. İyi takımlara karşı oynuyoruz. Oyun beni çok tatmin etti. İlk yarısı, oynadığımız dominant oyunların en iyisiydi. Futbol, 90 artıda bile en doğruları ister. Bu şehir güzellikleri hak ediyor. Onlar için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

EKİBİYLE TRİBÜNÜ SELAMLADI
Stadı dolduran 33 bin Trabzonspor taraftarı dün sezonun rekorunu kırdı. Bordomavili futbolcular, maç sonu galibiyeti tribünlerle kolbastı ve üçlü şov ile kutladı. Abdullah Avcı da yoğun çağrılar sonrası ekibiyle birlikte taraftarı selamladı.

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Abdullah Avcı: Büyük takım reaksiyonu verdik
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