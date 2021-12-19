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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Büyük çalım!

Büyük çalım!

Bruno Pinheiro, yapılan prensip anlaşmasına rağmen Beşiktaş’a gelmeyeceğini açıkladı. Portekiz basınına İstanbul'a gitmeyeceğini ve takımda kalacağını söyleyen 45 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta şok etkisi yarattı. Tüm planlarını Pinheiro üzerine yapan yönetim yine Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş'e yöneldi

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası birçok teknik direktörle görüşen Beşiktaş, sonunda Bruno Pinheiro isminde karar kılmış, yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı. Tecrübeli hocanın Fenerbahçe derbisini tribünden izleyip, sonrasında sözleşme imzalaması beklenirken siyah-beyazlılar, Portekiz'den gelen şok haberle sarsıldı. Çalıştırdığı Estoril'in Famalicao ile oynadığı maçın ardından gece yarısı açıklama yapan Pinheiro, "Fazla konuşmak istemiyorum. Kulüp konu ile ilgili açıklama yapacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım" diyerek kötü haberi verdi. 45 yaşındaki teknik adam, "Beşiktaş İkinci Başkanı'nın İstanbul'a gideceğinize yönelik sözlerini onaylıyor musunuz?" sorusuna ise "Onaylamıyorum" yanıtını verdi. Estoril'in 350 bin Euro tazminat maddesinde indirime gitmediği ve Pinheiro'nun sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı öğrenildi. Bu gelişme Beşiktaş'ta şok etkisi yarattı.

YENİ HOCA İKİNCİ YARIYA
Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktörünü sezonun ikinci yarısı öncesi belirleyecek. Pinheiro defterini de kapatan siyah beyazlılar, devre arasına kadar Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor maçlarına Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Beşiktaş, kalan kısa süre nedeniyle yeni teknik adamını ilk yarının sonunda belirlemeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktör adayları arasında birinci sırada Şenol Güneş var. Diğer isimler Rıza Çalımbay ve Okan Buruk.

OĞUZHAN İLK 11'DE!
4-2 kazanılan Kayserispor maçında Serdar Saatçı'yı sahaya sürerek takdir toplayan Önder Karaveli, Fenerbahçe derbisinde yine genç stopere görev verecek. Karaveli'nin, Oğuzhan Özyakup'u da ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.

UMUT'A ÖZEL MASKE
Beşiktaş'ta Necip Uysal, Josef ve Welinton'un cezası bitti. Sakatlıkları devam eden Mert Günok ile N'Koudou yok. Önceki gün yapılan idmanda burun kemiği kırılan Umut Meraş da özel maske ile kadroda yer alacak.

LARİN'E KART UYARISI
Siyah-beyazlılarda üç sarı kartı bulunan Cyle Larin, derbide kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Göztepe maçında forma giyemeyecek. Bu nedenle Beşiktaş teknik heyetinden Kanadalı yıldıza, dikkatli olması konusunda uyarı geldi.

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