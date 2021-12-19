Büyük çalım!

Bruno Pinheiro, yapılan prensip anlaşmasına rağmen Beşiktaş’a gelmeyeceğini açıkladı. Portekiz basınına İstanbul'a gitmeyeceğini ve takımda kalacağını söyleyen 45 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta şok etkisi yarattı. Tüm planlarını Pinheiro üzerine yapan yönetim yine Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş'e yöneldi
Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası birçok teknik direktörle görüşen Beşiktaş, sonunda Bruno Pinheiro isminde karar kılmış, yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı. Tecrübeli hocanın Fenerbahçe derbisini tribünden izleyip, sonrasında sözleşme imzalaması beklenirken siyah-beyazlılar, Portekiz'den gelen şok haberle sarsıldı. Çalıştırdığı Estoril'in Famalicao ile oynadığı maçın ardından gece yarısı açıklama yapan Pinheiro, "Fazla konuşmakistemiyorum. Kulüp konu ileilgili açıklama yapacaktır amakonukapandı.Benburadayım" diyerek kötü haberi verdi. 45 yaşındaki teknik adam, "Beşiktaş İkinci Başkanı'nın İstanbul'a gideceğinize yönelik sözlerini onaylıyor musunuz?" sorusuna ise "Onaylamıyorum" yanıtını verdi. Estoril'in 350 bin Euro tazminat maddesinde indirime gitmediği ve Pinheiro'nun sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı öğrenildi. Bu gelişmeBeşiktaş'ta şok etkisi yarattı.
YENİ HOCA İKİNCİ YARIYA
Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktörünü sezonun ikinci yarısı öncesi belirleyecek. Pinheiro defterini de kapatan siyah beyazlılar, devre arasına kadar Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor maçlarına Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Beşiktaş, kalan kısa süre nedeniyle yeni teknik adamını ilk yarının sonunda belirlemeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların teknikdirektör adayları arasındabirinci sırada Şenol Güneşvar. Diğer isimler RızaÇalımbay ve Okan Buruk.
OĞUZHAN İLK 11'DE!
4-2 kazanılan Kayserispor maçında Serdar Saatçı'yı sahaya sürerek takdir toplayan Önder Karaveli, Fenerbahçe derbisinde yine genç stopere görev verecek. Karaveli'nin, OğuzhanÖzyakup'u da ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.
UMUT'A ÖZEL MASKE
Beşiktaş'ta Necip Uysal, Josef ve Welinton'un cezası bitti. Sakatlıkları devam eden Mert Günok ile N'Koudou yok. Önceki gün yapılan idmanda burunkemiği kırılan UmutMeraş da özel maskeile kadroda yeralacak.
LARİN'E KART UYARISI
Siyah-beyazlılardaüç sarı kartı bulunan CyleLarin, derbide kart görmesi durumundacezalı duruma düşecek veGöztepe maçında forma giyemeyecek.Bu nedenle Beşiktaş teknikheyetinden Kanadalı yıldıza,dikkatli olmasıkonusunda uyarıgeldi.