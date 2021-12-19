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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Gustavo’nun yerine Sosa!

Gustavo’nun yerine Sosa!

Gaziantep maçındaki hataları nedeniyle tepki çeken Brezilyalı yıldız, kızağa çekilirken, yerine Arjantinli yıldız görev yapacak. Gribal enfeksiyon geçiren Tisserand oynamayacak. Cezası biten İrfan Can ise ilk 11’e dönecek

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Kaleyi Berke korurken teknik direktör Vitor Pereira'nın Ferdi'nin yokluğunda sağ bekte Osayi Samuel'e şans vermesi bekleniyor. Geçen hafta 3-2 kaybedilen Gaziantep FK maçında yaptığı hatalar nedeniyle tepki çeken Luiz Gustavo'nun da yedek kulübesine çekileceği ve yerine Jose Sosa'nın görev yapacağı gelen bilgiler arasında. Cezası sona eren İrfan Can Kahveci'nin yeniden ilk 11'de yer alacağı belirtildi. VALENCIA VE MERT YEDEK GÜÇ
Gribal enfeksiyon geçiren Tisserand, derbi öncesi yapılan son idmanda da yer almadı. Tecrübeli oyuncu derbide forma giyemeyecek. Bu arada tedavileri tamamlanan Enner Valencia ve Mert Hakan'ın maç eksikleri nedeniyle yedek soyunacağı ve maçın gidişatına göre oyuna dahil edileceği öğrenildi.

FLAMENGO'NUN GÖZÜ DERBİNİN SONUCUNDA
Takımın başına Vitor Pereira'yı getirmek isteyen Flamengo kulübü, Portekizli hocanın 500 bin Euro'luk çıkış bedelini ödemeye yanaşmıyor. Bu nedenle Brezilya ekibinin gözü-kulağı derbide olacak. Flamengo, bu transferi gerçekleştirebilmek için maçtan çıkacak sonuca göre sarı-lacivertli kulübün Pereira hakkında vereceği kararı bekliyor.
Sezonun seyirci rekoru kırılacak

DERBİYE DOĞRU RAKAMLAR

12
Beşiktaş, ligde üst üste 12 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. F.Bahçe ise 11 maçlık gol yeme serisine 4-0'lık Rize galibiyetiyle son vermişti.

6
Siyah-beyazlılar son 7 sezonda F.Bahçe ve G.Saray ile 25 derbi oynarken, 12 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. Kartal, bu maçların sadece 6'sını kaybetti.

22
İki takım, bugüne dek sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde 58 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda F.Bahçe biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 19 kez kazandı.

17
Oynadıkları son 24 maçta hakemler, 17 kırmızı ve 147 sarı kart gösterdi. Kanarya'ya 6 kırmızı ve 74 sarı, Kartal'a ise 11 kırmızı ve 73 sarı çıktı.

133
Ezeli rekabette 354. randevu. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı. 94 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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Gustavo’nun yerine Sosa!
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