Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kaybedeni kaos bekliyor!
Giriş Tarihi: 19.12.2021

Kaybedeni kaos bekliyor!

Kaybedeni kaos bekliyor!

Derbi, sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira için son şans niteliğinde… Kayserispor galibiyeti ile nefes alan ancak Pinheiro olayı ile sarsılan siyah-beyazlılarda ise olası bir yenilgi, yaşanan krizi içinden çıkılmaz hale getirecek

Süper Lig'de bu sezon aradığını bulamayan iki ezeli rakibin mücadelesinde nefesler tutulacak. Kadıköy'deki dev randevu, zirvenin çok uzağına düşseler de hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş için büyük önem taşıyor... Çünkü alınacak olası bir yenilgi beraberinde kaosu da getirecek... Sarı-lacivertlilerde, derbi sezon başından bu yana eleştirilen teknik direktör Pereira için son bir şans niteliğinde. Beşiktaş ise bu kritik maça yine geçici hocası Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Kayserispor galibiyetiyle kâbus seriye son veren ancak teknik adam sorunu çözemediği için sıkıntılı bir dönemden geçen siyah-beyazlılarda ise olası bir yenilgi yaşanan krizi daha da büyütecek.

14
F.Bahçe bu sezon evindeki maçlarda 7 maçta 4 galibiyet-2 beraberlikle 14 puan toplarken, ligin de en zor gol yiyen üçüncü ekibi (7) oldu.

5
Beşiktaş dış sahadaki müsabakalarında 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken, sadece 5 puan topladı. Ağları da en az havalandıran 4. ekip durumunda (7).

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi paylaşımı: "Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."
Son dakika: İzmir'de maden ocağında göçük! Validen ilk açıklama geldi
Kars-Erzurum kara yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
Son dakika: Başakşehir maçı sonrası Galatasaray'dan flaş açıklama! Fatih Terim...
Türksat 5B uydusunda son durum: Son kontroller yapıldı, geri sayım başladı!
Ceren Benderlioğlu eşi Emir Benderlioğlu ile 11 yıllık evliliğinin sırrını açıkladı!
SON DAKİKA HABERİ: İşte yerli otomobil TOGG'un logosu! Herkes 14.30'a kilitlenmişti...
Tayfun Korkutlu Hertha Berlin, Borussia Dortmund'u devirdi!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kitre bebek vurgunu büyüyor
Son dakika haberi: 3 aylık Elif Ada bebeği döverek öldürmüştü! O baba cezaevinde asılı halde bulundu
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaybedeni kaos bekliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA