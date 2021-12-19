Kaybedeni kaos bekliyor!

Derbi, sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira için son şans niteliğinde… Kayserispor galibiyeti ile nefes alan ancak Pinheiro olayı ile sarsılan siyah-beyazlılarda ise olası bir yenilgi, yaşanan krizi içinden çıkılmaz hale getirecek
Süper Lig'de bu sezon aradığını bulamayan iki ezeli rakibin mücadelesinde nefesler tutulacak. Kadıköy'deki dev randevu,zirvenin çok uzağına düşseler dehem Fenerbahçe hem de Beşiktaş içinbüyük önem taşıyor... Çünkü alınacak olası bir yenilgi beraberinde kaosu da getirecek... Sarı-lacivertlilerde, derbi sezon başından bu yana eleştirilen teknik direktör Pereira için son bir şans niteliğinde. Beşiktaş ise bu kritikmaça yine geçicihocası Önder Karaveliyönetiminde çıkacak. Kayserispor galibiyetiyle kâbus seriye son veren ancak teknik adam sorunu çözemediği için sıkıntılı bir dönemden geçen siyah-beyazlılarda ise olası bir yenilgi yaşanan krizi daha da büyütecek.
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F.Bahçe bu sezon evindeki maçlarda 7 maçta 4 galibiyet-2 beraberlikle 14 puan toplarken, ligin de en zor gol yiyen üçüncü ekibi (7) oldu.
5 Beşiktaş dış sahadaki müsabakalarında 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken, sadece 5 puan topladı. Ağları da en az havalandıran 4. ekip durumunda (7).