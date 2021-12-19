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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Mola bitti yola devam

YUNUS EMRE SEL
Mola bitti yola devam

Geçen hafta Antalya’da 27 maçlık yenilmezlik serisi biten Trabzonspor dün Hatay’ı devirip zirvede farkı korudu. İlk yarıda neredeyse rakibine top göstermeyen bordo-mavililer, 24. dakikada Djaniny ile öne geçti. İlk golün asistini yapan Cornelius, 38'de ağları bulup galibiyette büyük payın sahibi oldu. Evinde son 14 maçını kaybetmeyen (10G-4B) Fırtına, son sürat şampiyonluk yürüyüşünde

İki tarafın da önemli eksiklerle çıktığı maça daha istekli başlayan Trabzonspor oldu. Dolu tribünlerinden aldığı destekle ilk dakikadan itibaren topa hakim olan Trabzonspor, aynı etkinliği hücum geliştirmekte kullanamadı. Ancak 20'li dakikalara girildiğinde önce Hamsik net bir pozisyonu kaçırdı. 4 dakika sonra Cornelius'un asistinde Djaniny perdeyi açtı. Danimarkalı 38'de de Denswil'in soldan yaptığı ortada üzerine çalışıldığı belli olan bir gol kaydetti: 2-0. İkinci yarıya ise daha istekli başlayan Hatayspor'un girdiği üç pozisyonda gol gelmedi, Trabzonspor da kontratak fırsatlarını Koita ile değerlendiremedi ve maç ilk yarıda atılan gollerle bitti.

HAMSİK İKİNCİ HOCAMIZ GİBİ
Marek Hamsik için övgü dolu ifadeler kullanan Berat, "Grande, bizim Abdullah Hoca'dan sonra hocamız. Gerçekten müthiş bir tecrübe, müthiş bir yetenek. Biz de onun tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyoruz ve her geçen gün de bir şeyler öğreniyoruz" dedi.

DJANİNY BOŞ GEÇMEDİ
Cornelius'un ara pasında ceza sahasına girip çaprazdan topu ağlara gönderen Djaniny, son oynadığı 6 karşılaşmada 4 gol, 1 asistle şov yaptı. Dün bordomavili formayla ilk kez solda oynayan 30 yaşındaki oyuncu, ligde toplamda 5. golüne imza attı.

VİKİNG AFFETMİYOR
Bir gol, bir asistle sahanın yıldızı olan Andreas Cornelius, performansıyla göz kamaştırıyor. Süper Lig'de çektiği son dört isabetli şutta da fileleri havalandıran Danimarkalı futbolcu, daha önceki 10 isabetinde 3 gol atabilmişti.

10 YIL SONRA BİR İLK
Trabzonspor, Hatay engelini de aşıp emin adımlarla yoluna devam etti. Bu sezon Süper Lig'de 42 puan toplayan bordo-mavili takım, 2010/11'den (42) bu yana ilk 17 maçlar itibarıyla en yüksek puana ulaştığı sezonu yaşıyor.

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Mola bitti yola devam
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