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Giriş Tarihi: 19.12.2021 20:12

Newcastle'ı dağıtan Manchester City liderliğini sürdürdü

Newcastle’ı dağıtan Manchester City liderliğini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, Newcastle United'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti. 3. sıradaki Chelsea ise konuk olduğu Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı.

Son şampiyon Manchester City, Dias'ın 5, Cancelo'nun 27, Mahrez'in 63 ve Sterling'in 86. dakikadaki golleriyle Newcastle United deplasmanından galip ayrıldı. Peş peşe 8. galibiyetini elde eden Manchester City, 44 puanla liderliğini sürdürdü.

CHELSEA YİNE KAYIP
Puan tablosunun 3. sırasındaki Chelsea, konuk olduğu Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı. Chelsea'de yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Lukaku, Werner, Hudson-Odoi, Havertz, Loftus-Cheek ve Jorginho, kadroda yer almadı. Son 2 maçında berabere kalan Chelsea, puanını 38'e yükseltti.

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Newcastle'ı dağıtan Manchester City liderliğini sürdürdü
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