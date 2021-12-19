Son dakika! Galatasaray’da sakatlık kabusu! Muslera ve Luyindama’dan sonra Diagne...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in son dakikalarda attığı golle 1 puanı kurtardı maç 1-1 berabere bitti. Maçta Diagne'nin yaşadığı sakatlık pozisyonu herkesi korkuttu.
Senegalli golcü Mbaye Diagne, 64. dakikada girdiği bir pozisyonda bacağının zemine takılmasının ardından herkesi korkuttu. Yerde acı çeken oyuncu sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
DİAGNE SAHAYI OMUZLARDA TERK ETTİ
Yere basamayan ve oyunu omuzlarda terkeden Diagne, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yerinİ Mostafa Mohamed'e bıraktı.
DİAGNE'DEN KÖTÜ HABER
Senegalli oyuncu, 64. dakikada öne doğru esneyince kalçasında problem oluştu. Tekerlekli sandalye ile hastaneye giden Diagne'nin durumunun ciddi olduğu ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı gelen haberler arasında.
Galatasaray, Muslera ve Luyindama'dan sonra da Diagne'yi sakatlığa kurban verdi. Muslera ve Luyindama'nın tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.
BERKAN: BİZE BÖYLE DAVRANAMAZLAR
G.Saraylı Berkan Kutlu, takım arkadaşı Kerem'e söylenen sözleri maç sonu eleştirdi: "Burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki, saygı çerçevesini aştık. Bunu söylememin nedeni de Kerem'e yalancı denmesi. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Bu saygısızlıkların bitmesi lazım. Biz Galatasaray oyuncusuyuz, her şeyden önce de insanız. İçeride, sahada… Bu kelimeler kullanır mı?"
MORUTAN: BU BİR ŞANSSIZLIK
Aslan'ın Rumen oyuncusu Morutan galibiyet hasretine değindi: "Takımıma her zaman yardım etmek istiyorum. Şu anda bir şanssızlık var. Önümüzdeki maçta kazanıp, bundan kurtulmak istiyoruz."
MOHAMED 5. VİTESTE
Oyuna 65. dakikada giren Mostafa Mohamed, takımına 1 puanı getiren isim oldu. Mısırlı oyuncu Süper Lig'deki 5. golünü ağlara gönderirken sarı-kırmızılı forma ile toplamda 14 gole ulaştı.
COŞKUN ÖZARI'NIN İZİNDE!
Başakşehir'e hayat veren Emre Belözoğlu, yenilmezlik serisini sürdürdü. F.Bahçe'nin başındayken sadece bir kez mağlup olan genç çalıştırıcı, kariyerindeki 19 maçın 14'ünden galibiyet çıkardı, 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Lig tarihinde 15 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör olma yarışını devam ettirdi. Rekor, 21 maçta 15 galibiyet alan Coşkun Özarı'ya ait. Belözoğlu, geçen sezon F.Bahçe ile 11 Mayıs 2021'de Sivas yenilgisi sonrası sarı-lacivertliler ve Başakşehir ile 10 maçtır yenilmiyor.