Son dakika! Galatasaray’da sakatlık kabusu! Muslera ve Luyindama’dan sonra Diagne...

BERKAN: BİZE BÖYLE DAVRANAMAZLAR

G.Saraylı Berkan Kutlu, takım arkadaşı Kerem'e söylenen sözleri maç sonu eleştirdi: "Burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki, saygı çerçevesini aştık. Bunu söylememin nedeni de Kerem'e yalancı denmesi. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Bu saygısızlıkların bitmesi lazım. Biz Galatasaray oyuncusuyuz, her şeyden önce de insanız. İçeride, sahada… Bu kelimeler kullanır mı?"