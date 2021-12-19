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Giriş Tarihi: 19.12.2021 21:24 Son Güncelleme: 19.12.2021 21:28

Son dakika: Önder Karaveli'den Fenerbahçe derbisi yorumu! "Planladığımız her şey oldu..."

Son dakika: Önder Karaveli’den Fenerbahçe derbisi yorumu! Planladığımız her şey oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynandı. Ligde bu sezon Sergen Yalçın'ın ardından Önder Karaveli ile devam eden siyah-beyazlılar, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Fenerbahçe'ye karşı planlanan her şeyi yansıdığını söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, dev derbide karşı karşıya geldi. Üst üste gollerin geldiği zorlu mücadeledn kazanan çıkmadı. 2-2 sona eren dev derbinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

Önder Karaveli'nin açıklamaları:

Bugün buraya kazanmak için geldik. Bütün planlarımızı kazanmak üzerine yapmıştık. Taraflı tarafsız herkese iyi ve pozitif futbol seyrettirmek istiyorduk. Oyuncularımın planladığımız her şeyi yaptıklarını düşünüyorum.

Planladığımız her şey oldu ama maçı kazanmak eksi kaldı. Taraftarın desteğini hissetmek güzel. Bugün stadyumda olmasalar bile onların desteğini hissettik.

İki kere geriye düşmemize rağmen böyle bir taraftar topluluğu karşısında böyle güçlü bir takımın önünde Beşiktaş ruhuyla oynayan takımıma teşekkür ediyorum.

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Son dakika: Önder Karaveli'den Fenerbahçe derbisi yorumu! "Planladığımız her şey oldu..."
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