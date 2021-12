Son dakika: Vitor Pereira, Beşiktaş derbisinden sonra tepkileri doğal karşıladı! "Haklılar..."

Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanına rdından konuşan Pereira, Fenerbahçe taraftarların tepkisini doğal karşıladı.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle:

Bugün takımım her şeyi yaptı, her şeyi denedi. Aynı oyuncuyu iki kez boş bıraktık ve iki gol yedik. Futbol maalesef böyle. Yapmamız gereken her maçtan 3 puan alarak durumumuzu düzeltmek.

Maç maç bakmamız gerek, yapmamız gereken her maçtan 3 puan alarak durumumuzu düzeltmek.

Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu. Taraftarın tepkisini doğal karşılıyorum ama başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyi veriyor. Bizi hep destekliyor.

Eğer bugünkü gibi savaşırsak, kaybettiğimiz puanları mutlaka telafi ederiz. Bu şekilde savaşmaya devam etmemiz gerekiyor.