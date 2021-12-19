Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Vitor Pereira, Beşiktaş derbisinden sonra tepkileri doğal karşıladı! "Haklılar..."
Giriş Tarihi: 19.12.2021 21:34 Son Güncelleme: 19.12.2021 21:47

Son dakika: Vitor Pereira, Beşiktaş derbisinden sonra tepkileri doğal karşıladı! "Haklılar..."

Son dakika: Vitor Pereira, Beşiktaş derbisinden sonra tepkileri doğal karşıladı! Haklılar...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, iki kez öne geçtiği derbi maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'yi yıkan isim ise eski oyuncusu Josef de Souza oldu. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Kadıköy'de mücadeleyi izleyen taraftarlar, Vitor Pereira ve Ali Koç'a tepki gösterdi. Maçın sonunda konuşan Pereira ise taraftarın tepkisine değindi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanına rdından konuşan Pereira, Fenerbahçe taraftarların tepkisini doğal karşıladı.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle:

Bugün takımım her şeyi yaptı, her şeyi denedi. Aynı oyuncuyu iki kez boş bıraktık ve iki gol yedik. Futbol maalesef böyle. Yapmamız gereken her maçtan 3 puan alarak durumumuzu düzeltmek.

Maç maç bakmamız gerek, yapmamız gereken her maçtan 3 puan alarak durumumuzu düzeltmek.

Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu. Taraftarın tepkisini doğal karşılıyorum ama başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyi veriyor. Bizi hep destekliyor.

Eğer bugünkü gibi savaşırsak, kaybettiğimiz puanları mutlaka telafi ederiz. Bu şekilde savaşmaya devam etmemiz gerekiyor.

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Son dakika: Vitor Pereira, Beşiktaş derbisinden sonra tepkileri doğal karşıladı! "Haklılar..."
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