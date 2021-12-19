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Giriş Tarihi: 19.12.2021 15:59 Son Güncelleme: 19.12.2021 16:01

Süper Lig'de Göztepe'nin konuğu Karagümrük! -CANLI-

Süper Lig’de Göztepe’nin konuğu Karagümrük! -CANLI-

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. İzmir ekibi Göztepe bugün evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Teknik Direktör Volkan Demirel, Karagümrük ile ilk maçına çıkıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 17. haftada Göztepe evinde, yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile ilk maçına çıkacak olan Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Göztepe son maçında Rizespor'a 3-1 mağlup olurken, Karagümrük ise evinde Konyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu. Göztepe bu maçı kazanmak ve alt sıralardan kurtulmak isterken, üst üste 3 mağlubiyet alan Karagümrük bu maçı kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Göztepe'de en önemli isim olan Halil Akbunar, kırmızı kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemiyor. Karagümrük'te ise Luckassen de kırmızı kart cezası sebebiyle ve Pesic de sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

CANLI SKOR: GÖZTEPE 0-0 KARAGÜMRÜK

CANLI ANLATIM

Volkan Demirel: "Buraya geleli iki gün oldu fakat çok kaliteli bir ekibe sahibim. Burada gelince kadronun ne kadar iyi olduğunu daha iyi anladım. Biz de arkadaşlarımızla beraber elimizden geleni yapacağız."

Göztepe: İrfan Can, Murat, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Cherif, Jahovic

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Adnan, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Salibur

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Süper Lig'de Göztepe'nin konuğu Karagümrük! -CANLI-
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