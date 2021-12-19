Süper Lig’de Göztepe’nin konuğu Karagümrük! -CANLI

Göztepe'de en önemli isim olan Halil Akbunar, kırmızı kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemiyor. Karagümrük'te ise Luckassen de kırmızı kart cezası sebebiyle ve Pesic de sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

CANLI SKOR: GÖZTEPE 0-0 KARAGÜMRÜK

CANLI ANLATIM

Volkan Demirel: "Buraya geleli iki gün oldu fakat çok kaliteli bir ekibe sahibim. Burada gelince kadronun ne kadar iyi olduğunu daha iyi anladım. Biz de arkadaşlarımızla beraber elimizden geleni yapacağız."

Göztepe: İrfan Can, Murat, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Cherif, Jahovic

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Adnan, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Salibur