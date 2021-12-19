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Giriş Tarihi: 19.12.2021 15:28

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray rakibi Sivasspor'u mağlup etti

İHA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Galatasaray rakibi Sivasspor’u mağlup etti

Turkcelle Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray Kadın Futbol Takımı, B Grubu ilk haftasında evinde rakibi Sivasspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı ve sezonun ilk maçında ilk galibiyetini almış oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ilk haftasında Galatasaray, Yeşilova Kemal Aktaş Sahası'nda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 24. dakikada Elanur Laçin, 32. dakikada Cemre Kara ve 42. dakikada Samia Adam'ın golleri ile mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray müsabakaya; Sude Nur Sözüdoğru, Angie Ortiz, Ijeoma Daniels, Milica Denda, Cemre Kara, Didem Dülber, İsmigül Yalçıner, Gülhanım Doğan, Serpil Özer, Samia Adam ve Elanur Laçin 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılılar ligin 2. haftasında Dudullu ile karşılaşacak.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray rakibi Sivasspor'u mağlup etti
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