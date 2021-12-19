Vitor Pereira açıkladı! İrfan Can Kahveci neden yok?

Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Ligin 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın 11'de yer almaması dikkat çekti.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira, maç öncesi yaptığı açıklamalarda İrfan Can ve Mert Hakan'ın neden yedek başladığını anlattı.
Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle:
"Derbiler her zaman önemlidir. İki iyi takımın karşılaşmasını izleyeceğiz. Rakibi iyi analiz ettik."
"İrfan, son iki maçta oynayamamıştı. Mert de bir süre bizimle değildi. İkisi de bu sebeple yedek kulübesinde başlayacaklar ancak hiç şüphe yok ki bugün fırsat geldiğinde bizim için çok önemli olacaklar."