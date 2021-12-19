Galatasaray Antrenörü Necati Ateş’ten hakem Zorbay Küçük’e tepki: "Kerem, bana hakemin 'Lan' kelimesini kullandığını söyledi. Bana da 'Senin oyuncun yalancı' dedi. Sen Galatasaray futbolcusuna 'Yalancı' diyemezsin. Arkasında nasıl bir güç varsa böyle rahat konuşabiliyor"
Cezalı teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray'ın başında sahaya çıkan Necati Ateş, maçın ardından hakem Zorbay Küçük'e ağır eleştirilerde bulundu. Kerem'in kendisine hakemin "Gidin lan buradan" dediğini dile getiren Ateş, "Bana da 'Senin oyuncun yalancı' dedi. Sen Galatasaray futbolcusuna 'Yalancı' diyemezsin. Galatasaray futbolcusu bir şey derse sarı gösterirsin, ileri giderse kırmızı çıkarırsın. Niye maçın önüne geçmek için bu kadar çaba harcıyorsunuz anlayamıyorum. Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşabiliyor. 'Sarıkartı yarın mı göstereceksin' diyoruz, 'Bir gün onu da gösteririz' karşılığını veriyor" ifadelerini kullandı.
FATİH TERİM BUGÜN İDMANDA KONUŞACAK
5+1 maçlık cezasının 4.'sünü Başakşehir maçında çeken Fatih Terim, maçı tribünden büyük bir heyecanla takip etti. Terim'in, bugün saat 11.00'deki idmanın ardından gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yapacağı öğrenildi.
KRAMPON MU FIRLATACAKSIN?
Necati Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arda, maçtan sonra 'Kaleciye niye bu kadar geç kart gösterdiniz?' dedi. Hakemin söylediği cümle şu, 'Ne yapacaksın.Krampon mu fırlatacaksın banada?' Sen, bu kelimeyi kullanma hakkına sahip değilsin. Biz, hakemiTFF'ye şikâyet edeceğiz."
'HOCAMIZI TAHRİK EDİYORLAR'
Necati Ateş, basın toplantısında da hakemlere ve TFF'ye eleştirisini sürdürdü. Hakemin kendileriyle sanki kavga etmeye geldiğini belirten Ateş, "Biz hakeme veya TFF'ye hesap vermek zorunda değiliz. Bu yüzden sürekli ceza yiyoruz! Hocamızı da (Fatih Terim) tahrik ediyorsunuz!" dedi.
GALATASARAY: DÜDÜĞÜ ASSIN!
Galatasaray, Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük ile ilgili zehir zemberek bir açıklama yaptı. Resmi siteden yapılan açıklama şöyle: "Galatasaray aleyhine yapılan hakem hatalarının haftalardır süregelmesi, bunların tesadüf olmadığını sadece Galatasaraylılara değil Türkiye spor kamuoyuna da düşündürmektedir. Bu hataların Galatasaray'ınsportif başarılarına vemali kaynaklarına verdiğizararlar tahammül sınırlarımızızorlarken, Medipol Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük'ün milliformayı terleten kıymetlifutbolcularımıza yönelikhakaretamiz ifadeleribardağı taşıran son damlaolmuştur. Hakem hatasının ötesinde bir skandal yaşanmıştır. Tarafsız olması gerekirken sporcularımıza hakaret eden, sporahlakından nasibini almamışbu kişinin, Türk futbolundagörev alması kabuledilemez. Zorbay Küçük, haddini bilmez davranışları karşısında bir yaptırıma maruz bırakılmazsa, bu kayıtsızlığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkça Galatasaray'ın karşısında durması olarak yorumlayacağız. Her türlü hukukiadımı atmaktan imtinaetmeyeceğiz."