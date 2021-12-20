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Giriş Tarihi: 20.12.2021 22:24 Son Güncelleme: 20.12.2021 22:28

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı

AA
19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı’nın kamp kadrosu açıklandı

Antalya'da 26 Aralık 2021-5 Ocak 2022 tarihlerinde kamp yapacak 19 Yaş Altı Futbol Milli Takım aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktörlüğünü Mehmet Yıldırım'ın yaptığı 19 Yaş Altı Milli Takım aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Emre Bilgin (Beşiktaş), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Hacı Ramazan Özkanlı (Kasımpaşa), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)

Defans: Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Kazımcan Karataş (Altay), Eren Berberoğlu, Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor), Taha Altıkardeş (Bursaspor), Ruhan Arda Aksoy (Fenerbahçe), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Bedirhan Özyurt (Medipol Başakşehir), Ahmetcan Kaplan, Ali Alperen Çelik (Trabzonspor), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Oğuzhan Efe Yılmaz (Ankaraspor), İsmail Zehir (Aytemiz Alanyaspor), Emirhan Delibaş (Beşiktaş), Tuğbey Akgün, Eren Güler (Bursaspor), Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Hüseyin Biber (İttifak Holding Konyaspor), Veysel Sönmezsoy, Süleyman Cebeci (Trabzonspor), Sarper Çağlar (Turgutluspor), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor)

Forvet: Ahmet Daniel Akyıldız (Fraport TAV Antalyaspor), Eren Aydın (Galatasaray), Baran Başyiğit (Gençlerbirliği), Metehan Altunbaş (Lask), Koray Dağ (Paderborn)

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19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı
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