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Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:30

6 maçtır kazanamayan Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında

AA
6 maçtır kazanamayan Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Galatasaray, yarın (21 Aralık) Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Fatih Terim cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada da saha kenarında yer alamayacak. Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Sacha Boey ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. 24 puan toplayan Galatasaray, haftaya 11. sırada girdi.

Adana Demirspor ise 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi gördü. 26 puan elde eden mavi-lacivertli takım, 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor.

TERİM'İN CEZASI DEVAM EDİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer alamayacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kalan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor maçında da saha kenarında bulunamayacak.

Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki karşılaşmada 4 futbolcusundan sakatlığı nedeniyle yararlanamayacak. Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.

YEDİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, Alexandru Cicaldau, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

GALİBİYET HASRETİ 6 MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

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6 maçtır kazanamayan Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında
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