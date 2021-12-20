Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı
Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:44

Antalyaspor 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

AA
Antalyaspor 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Fraport TAV Antalyaspor, altyapıdan yetişen 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme yaptı.

Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 19 yaşındaki oyuncular Emre Demir, Müslüm Yat ve Efecan Gülerce ile 16 yaşındaki Mevlüt Emir Gürlek, beşer yıllık sözleşmeye imza attı. Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, yıllardır altyapılardan sorumlu yönetici olarak görev yaptığını, gençlerin gelişimine önem verdiğini söyledi.

Yönetim olarak takımın geleceğine yatırım yaptıklarını ifade eden Özer, sözleşme imzaladıkları futbolcuların uzun yıllar Antalyaspor'a hizmet edeceğini kaydetti. Özer, Türk futbolunun kurtuluşunun altyapıdan yetişen sporculara bağlı olduğunu dile getirdi. Sağ bek Müslüm Yat, 6 yıldır Antalyaspor forması giydiğini, uzun yıllar da kulübe hizmet etmek istediğini söyledi.

Orta saha oyuncusu Emre Demir ise 12 yıldır Antalyaspor formasını terlettiğini belirtti. Antalyaspor'da oynamanın kendisi için gurur verici olduğunu anlatan Emre Demir, "Çok mutluyum. Formayı gurur ve onurla en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Nuri Şahin hocamızın gençlere verdiği önem bizi de heveslendiriyor. Hedefim Antalya Stadı'nda taraftarımızın önünde sahaya çıkarak başarılar elde etmek" diye konuştu.

Sağ bek Mevlüt Emir Gürlek ve sol bek Efecan Gülerce de A takımda forma giyecekleri için mutlu olduklarını ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den asgari ücret 2022 ve AGİ desteği açıklaması: 'Artık herkese var'
SON DAKİKA | 2022 emekli ve memur maaşları için yeni formül: Erken zam! Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
BES’te olanlara güzel haber! 1 Ocak'ta başlıyor
Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin otopsi işlemleri tamamlandı! Cenazesi İstanbul'a uğurlandı!
Türkiye günlerce konuşmuştu! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümünde yeni gelişme
SON DAKİKA: Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya İHA Kameramanı Ahmet Demir'e attığı tokat sonrası istifa etti
Son dakika: Usta sanatçının acı günü! İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe feci şekilde hayatını kaybetti!
Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam
Hakan Ural sosyal medyada linç edilmeye alıştığını söyledi: Yapılan icraatları söylemeyeyim mi? Beni susturamazlar!
SON DAKİKA | Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA