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Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:06

Antalyaspor Kasımpaşa'ya karşı üstün

İHA
Antalyaspor Kasımpaşa’ya karşı üstün

Süper Lig’in 18. haftasında FT Antalyaspor ile Kasımpaşa 21. kez birbirlerine rakip olacak. İki ekip bugüne kadar 20 kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmalardan 11’ini Antalyaspor, 6’sını Kasımpaşa kazanırken, 3 maç ise berabere tamamlandı.

Süper Lig'in 18. haftasında FT Antalyaspor, sahasında yarın saat 17.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde çalışan kırmızı-beyazlılar hazırlıklarını akşam antrenmanıyla tamamlayacak.

Güney ekibinde sakatlıkları devam eden Ufuk Akyol, Doğukan Nelik, Crivell, Hakan Özmert ve Harun Alpsoy sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Kart cezasını tamamlayan Fredy'nin ise ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Antalyaspor, Konyaspor deplasmanında son dakikalarda yediği golle kaybettiği puanın telafisini Kasımpaşa'yı yenerek yapmak istiyor.

İki ekip bugüne kadar 20 kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmalardan 11'ini Antalyaspor, 6'sını Kasımpaşa kazanırken, 3 maç ise berabere tamamlandı.

Geçen sezon ligdeki her iki karşılaşmada 1-1 ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

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Antalyaspor Kasımpaşa'ya karşı üstün
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