Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Caner’den yeni hocasına hediye
Giriş Tarihi: 20.12.2021

Caner’den yeni hocasına hediye

Caner’den yeni hocasına hediye
Hafta içinde teknik direktörlük görevine getirildiği Fatih Karagümrük'ün başında ilk maçına dün Göztepe deplasmanında çıkan Volkan Demirel, ilk galibiyetini Fenerbahçe'de uzun yıllar birlikte forma giydiği Caner Erkin'in golüyle elde etti: 1-0. Ligin alt sıralarında yer alan Göztepe, maçın 11. dakikasında kale önünde yaşanan karambolde 4 şutunda da ağları bulamadı. 32'de konuk ekipte Ahmed Musa'nın filelere giden şutu, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 76. dakikada ise Caner Erkin, uzaktan çok şık bir vuruşla İrfan Can'ı avlayarak Karagümrük'ü galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Göztepe üst üste 2. yenilgisini alırken, Karagümrük 3 maç aradan sonra kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den asgari ücret 2022 ve AGİ desteği açıklaması: 'Herkese var'
Son dakika: Usta sanatçının acı günü! İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe feci şekilde hayatını kaybetti!
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları anlattı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Benden başka bir şey beklemeyin
Son dakika! Türkiye Ekonomi Modeli’ne peş peşe destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Yılın son Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte masadaki konular
Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 4 gol var kazanan yok! Dev derbi nefes kesti...
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan tepki çeken hareket! Canlı yayında ses teknikerini tokatladı
AGİ'de büyük artış! Milyonlarca çalışanın maaşına nasıl yansıyacak
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'A sert tepki: Hükümete saldırmanın versiyonlarını aramayın, bizimle baş edemezsiniz
ARKADAŞINA GÖNDER
Caner’den yeni hocasına hediye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA