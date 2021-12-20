Caner’den yeni hocasına hediye

Hafta içinde teknik direktörlük görevine getirildiği Fatih Karagümrük'ün başında ilk maçına dün Göztepe deplasmanında çıkan Volkan Demirel, ilk galibiyetini Fenerbahçe'de uzun yıllar birlikte forma giydiği Caner Erkin'in golüyle elde etti: 1-0. Ligin alt sıralarındayer alan Göztepe,maçın 11. dakikasındakale önündeyaşanan karambolde 4 şutundada ağları bulamadı. 32'de konuk ekipte Ahmed Musa'nın filelere giden şutu, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 76. dakikadaise Caner Erkin, uzaktançok şık bir vuruşla İrfanCan'ı avlayarakKaragümrük'ü galibiyetetaşıdı. Bu sonuçla Göztepe üst üste 2. yenilgisini alırken, Karagümrük 3 maç aradan sonra kazandı.