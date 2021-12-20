Derbi sonrası ’yönetim istifa’ sesler! Ali Koç’a patlamış mısır fırlatıldı

Süper Lig'de 2021 yılının son derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı ve iki takım da zirveden iyice uzaklaştı. F.Bahçe'de Mesut Özil, G.Saray derbisi sonrası bu derbide de golünü attı. Beşiktaş'ın gollerini ise eski F.Bahçeli Josef de Souza attı. Maç sonrası Fenerbahçe tribünlerinde yaşananlar geceye damga vurdu.
MAÇ SONRASI STAT KARIŞTI
İki kez öne geçtiği derbide bir puana razı olan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de karşılaşma sonrası stat karıştı. Yönetime tepki gösteren sarı-lacivertli futbolseverler, olay çıkardı.
ALİ KOÇ'UN OLDUĞU LOCAYA PATLAMIŞ MISIR ATILDI
Taraftarlar, mücadeleyi locadan izleyen Başkan Ali Koç'a uzun süre 'istifa' tezahüratları yaptı ve locaya patlamış mısır attı. Çok üzgün olduğu gözlenen Başkan bulunduğu yeri terk ederken, onunla aynı bölümde maçı izleyen kişilerle tribünler arasında da gerginlik yaşandı.
OLAYLAR STADYUM DIŞINA TAŞTI
Olaylar stadyumun dışına da taştı. Çıkışta protestolarını sürdüren Fenerbahçeliler kendi aralarında atışmalar yaşadı. Hadiseye güvenlik güçleri müdahale ederken, gözaltına alınanlar oldu.
DERBİDE TANSİYON YÜKSELDİ!
Gergin geçen derbin son anlarında tansiyon yükseldi. İki takımın oyuncuları birbirine girdi. Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Miralem Pjanic'in yerde kaldığı bir pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular maça devam ederken Beşiktaşlı futbolcular tepki gösterdi.
Pjanic'in yerde kaldığı bir pozisyonda Serdar Aziz, Batshuayi'nin üstüne topa sert bir şekilde vurdu. Bu pozisyonun ardından tansiyon yükseldi. 78. dakikada karşı karşıya gelen Michy Batshuayi ve Serdar Aziz arasında gerginlik yaşanırken iki oyuncu da sarı kartla cezalandırıldı.