Derbi sonrası ’yönetim istifa’ sesler! Ali Koç’a patlamış mısır fırlatıldı

Süper Lig'de 2021 yılının son derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı ve iki takım da zirveden iyice uzaklaştı. F.Bahçe'de Mesut Özil, G.Saray derbisi sonrası bu derbide de golünü attı. Beşiktaş'ın gollerini ise eski F.Bahçeli Josef de Souza attı. Maç sonrası Fenerbahçe tribünlerinde yaşananlar geceye damga vurdu.