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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Kayseri’de golsüz pazar

Kayseri’de golsüz pazar
DÜŞME hattıyla arasını açmaya çalışan Yukatel Kayserispor ile 7 önemli oyuncusundan sakatlık, cezalar ve hastalık nedeniyle faydalanamayan Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan çıkmadı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçın ikinci yarısında iki ekip de gol için fırsatlar bulsa da top ağlara gitmedi. Özellikle Kayserispor kalecisi Günay Güvenç iki net pozisyonda kritik kurtarışlara imza attı. 90+3'te G.Antep'ten Mendyl, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Kayserispor 20 puana, Gaziantep FK ise 22 puana yükseldi.

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Kayseri’de golsüz pazar
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