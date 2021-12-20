Konuşulanları umursamıyorum!

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Vitor Pereira, istifa edip etmeyeceği sorusunda netti. Portekizli hoca, "Spekülasyonlar yapılabilirama ben umursamıyorum.Burada olmaktandolayı gururluyum ve nekonuşulduğunu umursamıyorum"dedi.Taraftarın Başkan Ali Koç'u istifaya davet etmesiyle ilgili soruya ise "Başkanımız her şeyinen iyisini hak ediyor. Bizi her zaman destekledi, bize yardım etti ve en iyi şartları sundu. Taraftarın duygularını kabul etmemiz gerekiyor. Tutkulu bir taraftarımız var, bu tepkileri doğal olarak anlamamız gerekiyor ama bizim de onlar içinsavaşmaya devam etmemiz gerekiyor" yanıtını verdi. Szalai'yi sol açık olarak oynatması ile ilgili olarak da şu yorumu yaptı: "Ferdi bir sakatlık yaşadı. Çözüm bulmamız gerekiyordu. Bu tercihten dolayıberabere kalmadık."