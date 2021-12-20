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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Konuşulanları umursamıyorum!

Konuşulanları umursamıyorum!
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Vitor Pereira, istifa edip etmeyeceği sorusunda netti. Portekizli hoca, "Spekülasyonlar yapılabilir ama ben umursamıyorum. Burada olmaktan dolayı gururluyum ve ne konuşulduğunu umursamıyorum" dedi.Taraftarın Başkan Ali Koç'u istifaya davet etmesiyle ilgili soruya ise "Başkanımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Bizi her zaman destekledi, bize yardım etti ve en iyi şartları sundu. Taraftarın duygularını kabul etmemiz gerekiyor. Tutkulu bir taraftarımız var, bu tepkileri doğal olarak anlamamız gerekiyor ama bizim de onlar için savaşmaya devam etmemiz gerekiyor" yanıtını verdi. Szalai'yi sol açık olarak oynatması ile ilgili olarak da şu yorumu yaptı: "Ferdi bir sakatlık yaşadı. Çözüm bulmamız gerekiyordu. Bu tercihten dolayı berabere kalmadık."

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Konuşulanları umursamıyorum!
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