Oyunu kazandık

ÖNDER KARAVELİ, sahada talebelerinin çok iyi mücadele ettiğini belirtip, “Tek eksik galibiyetti. Ancak ben oyunu kazandığımızı düşünüyorum” dedi
Beşiktaş'ın başında geçici olarak görev yapan Önder Karaveli yaptığı açıklamada, "Kazanmak üzerine planyapmıştık. Kazanırken de iyibir futbol izlettirmek istiyorduk.Futbolcularımız planladığımızher şeyi yaptı. Tek eksikkaldı, o da kazanmak. Ancakben takımımın maçı olmasada oyunu kazandığını düşünüyorum" dedi. Oğuzhan için "Zaman zaman düşüşler yaşayabilir ama onun kalitesinden hiçbir şey kaybettirmez. O bir başlangıç oyuncusu. Daha da fazla sürece alacak" ifadelerini kullanan Karaveli, taraftarın kendisine desteği için de "Beşiktaşseyircisi savaşan, mücadeleeden takıma ve oyuncularaher zaman destek olmuştur.Onların güzel dileklerini vedualarını hissettik. Teşekkürediyorum. Beşiktaş daha iyileriniyapacaktır. Çünkü çok iyibir oyuncu grubuna sahibiz.Vazgeçmeyen, zorlayan futbolbenim çok hoşuma gitti" değerlendirmesinde bulundu.