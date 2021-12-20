Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Oyunu kazandık
Giriş Tarihi: 20.12.2021

Oyunu kazandık

Oyunu kazandık

ÖNDER KARAVELİ, sahada talebelerinin çok iyi mücadele ettiğini belirtip, “Tek eksik galibiyetti. Ancak ben oyunu kazandığımızı düşünüyorum” dedi

Beşiktaş'ın başında geçici olarak görev yapan Önder Karaveli yaptığı açıklamada, "Kazanmak üzerine plan yapmıştık. Kazanırken de iyi bir futbol izlettirmek istiyorduk. Futbolcularımız planladığımız her şeyi yaptı. Tek eksik kaldı, o da kazanmak. Ancak ben takımımın maçı olmasa da oyunu kazandığını düşünüyorum" dedi. Oğuzhan için "Zaman zaman düşüşler yaşayabilir ama onun kalitesinden hiçbir şey kaybettirmez. O bir başlangıç oyuncusu. Daha da fazla sürece alacak" ifadelerini kullanan Karaveli, taraftarın kendisine desteği için de "Beşiktaş seyircisi savaşan, mücadele eden takıma ve oyunculara her zaman destek olmuştur. Onların güzel dileklerini ve dualarını hissettik. Teşekkür ediyorum. Beşiktaş daha iyilerini yapacaktır. Çünkü çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Vazgeçmeyen, zorlayan futbol benim çok hoşuma gitti" değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den asgari ücret 2022 ve AGİ desteği açıklaması: 'Herkese var'
Son dakika: Usta sanatçının acı günü! İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe feci şekilde hayatını kaybetti!
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları anlattı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Benden başka bir şey beklemeyin
Son dakika! Türkiye Ekonomi Modeli’ne peş peşe destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Yılın son Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte masadaki konular
Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 4 gol var kazanan yok! Dev derbi nefes kesti...
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan tepki çeken hareket! Canlı yayında ses teknikerini tokatladı
AGİ'de büyük artış! Milyonlarca çalışanın maaşına nasıl yansıyacak
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'A sert tepki: Hükümete saldırmanın versiyonlarını aramayın, bizimle baş edemezsiniz
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyunu kazandık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA