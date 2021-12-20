Pereira’nın yerine Koçak geliyor

Portekizli çalıştırıcıyla devre arasında yollar ayrılacak. Yeni teknik direktör için en büyük aday Kenan Koçak
Fenerbahçe'de dünkü maçın ardından Vitor Pereira'nın bileti kesildi. Sarı-lacivertli yöneticiler karşılaşma sonrası toplantı yaparken, Portekizli teknik adamla yolları ayırmaya karar verdi ancak ilk yarının bitmesine 2 maç varken takımı hocasız bırakmama fikri ağır bastı. Kadıköy'de dün maç sırasında ise dikkat çeken bir görüntü vardı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yardımcısı Kenan Koçak tribündeydi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç da bu ikiliyle sohbet ederken, Koçak ile samimi görüntüleri gözden kaçmadı. TFF ile 3yıl sözleşme imzalayan KenanKoçak'ın F.Bahçe'den teklifaldığı iddia edilmişti. 40 yaşındaki çalıştırıcının ikinci yarıda F.Bahçe'nin başına geçeceği kulislerde konuşuluyor.