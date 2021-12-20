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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Pereira’nın yerine Koçak geliyor

Pereira’nın yerine Koçak geliyor

Portekizli çalıştırıcıyla devre arasında yollar ayrılacak. Yeni teknik direktör için en büyük aday Kenan Koçak

Fenerbahçe'de dünkü maçın ardından Vitor Pereira'nın bileti kesildi. Sarı-lacivertli yöneticiler karşılaşma sonrası toplantı yaparken, Portekizli teknik adamla yolları ayırmaya karar verdi ancak ilk yarının bitmesine 2 maç varken takımı hocasız bırakmama fikri ağır bastı. Kadıköy'de dün maç sırasında ise dikkat çeken bir görüntü vardı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yardımcısı Kenan Koçak tribündeydi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç da bu ikiliyle sohbet ederken, Koçak ile samimi görüntüleri gözden kaçmadı. TFF ile 3 yıl sözleşme imzalayan Kenan Koçak'ın F.Bahçe'den teklif aldığı iddia edilmişti. 40 yaşındaki çalıştırıcının ikinci yarıda F.Bahçe'nin başına geçeceği kulislerde konuşuluyor.

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Pereira’nın yerine Koçak geliyor
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