SON DAKİKA! Fenerbahçe açıkladı! Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi...

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımda geçirdiği ikinci döneminde toplamda 25 maça çıktı.

Deneyimli teknik adam, 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasının sonunda 28 puanla 5. sırada yer alıyor.