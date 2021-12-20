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Giriş Tarihi: 20.12.2021 21:08 Son Güncelleme: 20.12.2021 21:19

SON DAKİKA! Fenerbahçe açıkladı! Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi...

SON DAKİKA! Fenerbahçe açıkladı! Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Bu sezon sarı-lacivertlilerde üst üste alınan kötü sonuçların ardından en çok tartışılan isim olan Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş derbisinin ardından takımdan gönderildi.

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımda geçirdiği ikinci döneminde toplamda 25 maça çıktı.

Deneyimli teknik adam, 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasının sonunda 28 puanla 5. sırada yer alıyor.

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SON DAKİKA! Fenerbahçe açıkladı! Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi...
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